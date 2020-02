La presencia de mujeres en consejos de administración aumenta la rentabilidad, según la UMU

El profesor de la UMU, referente en esta clase de estudios, señala que su presencia "aumenta la rentabilidad de la empresa, hecho contrastado tanto en empresas cotizadas como en pequeñas y medianas e incluso cooperativas". Pero no solo la rentabilidad se ve beneficiada, también disminuye el riesgo financiero, medido a través del endeudamiento de las empresas.

Otro de los aspectos observados es que la remuneración de los directivos en empresas cotizadas con mayor presencia de mujeres en sus consejos es más adecuada a los intereses de los accionistas. En palabras del investigador, "ellas imponen, por ejemplo, una mayor parte de salario variable, aquella parte del salario de los directivos que está ligado a la consecución de los objetivos marcados por los accionistas". Además, el profesor de la UMU señala que la presencia de las mujeres reduce el sobresueldo de los mencionados directivos.

Por otro lado, las empresas cotizadas con mayor presencia de mujeres en sus consejos reducen la información asimétrica. Es decir, ofrecen más información sobre su situación, datos que interesan a aquellos inversores que acuden a los mercados para comprar y vender acciones.

REFERENTE EN ESTUDIOS SOBRE DIVERSIDAD DE GÉNERO

La prestigiosa revista 'Journal of Business Research', en su número de enero de 2020, ha publicado un estudio sobre la importancia a nivel mundial de investigaciones sobre estudios de género en los consejos de administración en el ámbito de la economía, siendo Mínguez Vera el autor español más citado, alcanzando el tercer puesto a nivel mundial.

Este investigador presenta un artículo publicado en la prestigiosa Journal of Business Ethics titulado Gender diversity in the boardroom and firm financial performance que se encuentra en tercera posición en número de citas a nivel mundial, siendo además el único investigador español con un artículo entre los TOP 20 artículos más citados.

Cabe destacar, además, otro artículo sobre género, aunque no en el ámbito de la empresa, publicado por este mismo autor en Feminist Economics, revista de referencia en esta temática. Concretamente, ha estudiado el hecho de que al frente de un ayuntamiento se encontrase una alcaldesa.

En palabras del investigador, "los principales resultados muestran que en aquellos ayuntamientos gobernados por una alcaldesa se gasta más en temas sociales, lo que pone de manifiesto que las mujeres tienen una forma diferente de hacer política".

CAMBIOS POSITIVOS

El experto nos relata una anécdota surgida la primera vez que, hace años, envió a una prestigiosa revista el artículo que ahora es referente en esta clase de estudios. El editor de finanzas de esta publicación contestó a los cinco minutos de su envío, "no se lo había leído, no le daba tiempo. Por el título me dijo que lo sentía mucho, pero que no creía en los estudios de género ni en la discriminación de la mujer y directamente no le pareció oportuno que se publicara", relata Mínguez.

Aunque al principio era más complicado que las revistas estuvieran sensibilizadas con esta temática, el investigador señala que ha notado un cambio positivo tanto en el caso de los editores como en la comunidad científica y repercusión.

El mismo profesor de la UMU ha querido puntualizar que "esta serie de trabajos en género no han sido realizados en solitario, sino que he intentado ligar este campo de investigación con otros para ver cuál es la influencia de la mujer". Así, ha trabajado, o actualmente trabaja, con compañeros de la UMU y de otras universidades españolas como la de Alicante y la de Sevilla. Además, colabora con otros investigadores extranjeros. Por ejemplo, de la prestigiosa University of Stirling (Reino Unido) y de otras universidades en Rumanía, Polonia e Italia.