Publicat el Ban de Falles, que prohibeix el botellot i inclou un pla de neteja

L'Ajuntament de València ha publicat el Ban de Falles, que regularà el dia a dia de la ciutat durant les setmanes festives, i que enguany inclou novetats com la prohibició del botellot i un pla estructurat de neteja i gestió de residus.

El d'enguany és el segon bàndol faller sorgit a partir dels consensos propiciats en la Mesa de Diàleg on han participat diferents representants del col·lectiu faller al costat d'entitats veïnals, de comerciants, consumidors i empresaris, així com els serveis municipals implicats en la celebració de la festa gran de la ciutat.

Segons ha considerat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, les mesures per a garantir la millor convivència possible i per a millorar la imatge de la ciutat durant les Falles han sigut "les protagonistes dels consensos aconseguits al llarg dels quasi 10 mesos de sessions de treball".

L'edil ha posat en valor "el consens aconseguit gràcies a la Mesa de Diàleg Faller", un fòrum de debat que ha propiciat acords importants en matèries diverses i que va començar a reunir-se el mes d'abril passat per a avaluar en primer terme el desenvolupament de les Falles de 2019.

"Vull agrair la voluntat decidida de totes les parts per a millorar la nostra festa gran i la imatge de la ciutat arribant als acords que han possibilitat aquest ban, amb el qual el col·lectiu faller demostra la seua voluntat de fer de la festa fallera una festa per al conjunt de la ciutadania, que escolta al conjunt de la ciutat i amb vocació de millora contínua", ha agregat.

Fuset ha recordat que el ban inclou l'acord unànime de la taula de Diàleg per a prohibir el botellot de manera explícita, fitant únicament a les zones delimitades dins de les demarcacions falleres on sí que estarà autoritzada la venda i consum de begudes alcohòliques.

A més, s'apostarà per la sostenibilitat amb els gots reutilitzables, de paper o de bioplàstic compostable, amb la intenció de reduir el consum de plàstic d'usar i tirar. Les comissions falleres apostaran també pel reciclatge, una mesura que comptarà amb suport municipal per a afavorir la recollida selectiva de residus.

Mesures per a salvaguardar la Llotja

El ban, que incorpora la capacitat d'introduir mesures específiques per a salvaguardar el patrimoni de la ciutat en zones com la Llotja, també inclou l'increment d'urinaris, amb nova senyalística inclosa sobre els quals han de col·locar tant l'Ajuntament com les comissions falleres.

De fet, aquestes Falles seran les primeres amb un Pla Estructurat de Neteja i Gestió de Residus que permetrà no sols incorporar més lavabos i urinaris químics, sinó també augmentar la neteja en zones on es detecte la pràctica de botellots. Tot, "per a facilitar al màxim el comportament cívic de totes les persones que gaudisquen de les Falles".

El pla també compta amb un reforç dels contenidors a la disposició de les comissions falleres i tota una sèrie d'iniciatives per a fomentar la recollida i el reciclatge de residus, amb campanyes com la Gran Reciclà o Ara Pots Pujar el Reciclatge. També hi haurà horaris límit per a la neteja de revetles, sopars i altres esdeveniments i els llocs de venda ambulants hauran d'estar equipats amb papereres de recollida selectiva de residus.

Limitadors de decibels

El ban també inclou l'exigència a orquestres i discomòbils de disposar de limitadors de decibels que permetran un control acústic major, redundant així en una reducció de les molèsties que hi ha després de la major part de les queixes veïnals i permetent a les comissions falleres tindre garanties del compliment de les ordenances quant als límits de decibels i el descans veïnal.

"Hem propiciat tota una sèrie d'acords que milloraran la imprescindible convivència entre el món faller i la resta del veïnat de la ciutat i la gent que ens visita. Amb aquest ban es reconeixen les Falles com una festa per a totes i tots ", ha destacat Fuset.

La majoria de les carpes, des del 12 de març

En la mateixa línia ha ressaltat l'acord pel qual la majoria de les carpes eixiran als carrers el dia 12 de març, si bé s'afavorirà una eixida escalonada per a garantir que totes les comissions falleres puguen disposar d'elles des del primer dia d'activitats autoritzades.

Igualment destaca que, malgrat mantindre el nombre de dies d'activitats permeses, el col·lectiu faller ha optat per prioritzar les revetles en cap de setmana per a guanyar en conciliació i garantir una major participació de públic, incloent als fallers i falleres.

"Acords com aquests eren inimaginables fa uns anys, quan el ban no comptava amb cap participació i la instal·lació prematura de les carpes als carrers generava un enfrontament creixent entre comissions falleres i veïnat que estigmatitzava a la festa. És important reconéixer el compromís dels agents socials i del col·lectiu faller per avançar també en un acord tan rellevant per a la nostra festa i la nostra ciutat", ha afirmat el regidor.

Entre les novetats d'enguany també està el compromís de les comissions falleres d'informar amb anterioritat a Protecció Ciutadana d'aquelles activitats per a les quals esperen una afluència major a mil persones, facilitant així una millor planificació a serveis com a Policia i Bombers per a garantir la seguretat.

"Una festa com les Falles, que és Patrimoni de la Humanitat i festa gran de la ciutat, necessita consensos per a ser sentida com una oportunitat i mai com un problema", ha destacat Fuset, per a tornar a valorar molt positivament l'experiència de la Mesa de Diàleg Faller que va concloure els seus treballs al novembre per a permetre a les comissions falleres iniciar el procés de tramitació de permisos.