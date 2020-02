Puigdemont se explica en su último libro, 'De la investidura al exilio': un relato "ni conformista ni falto de autocrítica"

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado la publicación de su libro, 'Me explico. De la investidura al exilio', el próximo 2 de abril. Un libro que asegura que puede ser útil para entender mejor el pasado y el presente, pero sobre todo, "para prepararnos para el futuro".

En la obra, Puigdemont explica -con la colaboración de Xevi Xirgo, del periódico 'El Punt Avui'- su punto de vista de cómo vivió todo el proceso desde que fue investido president de la Generalitat hasta que se marchó a Bruselas (Bélgica) tras haber declarado la independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017.

Se trata de una narración llena de confesiones y conversaciones que fueron cruciales en los últimos acontecimientos de la historia de nuestro país. La empresa editora, 'La Campana', ya lanzó un avance de un fragmento del libro hace dos meses, en el que se desvelaba una conversación de una reunión secreta entre Puigdemont y Mariano Rajoyen la cual el expresidente del gobierno mostraba su rechazo ante el referéndum que se celebraría el 1 de octubre de 2017.

"Lo más sencillo y cómodo habría sido no escribir este libro", confiesa Puigdemont, asegurando que en un principio no iba a publicarlo, sino dejarlo "en un cajón cuya llave heredasen generaciones futuras". No obstante, explica que tomó la decisión de sacarlo a la luz al darse cuenta de que puede ser útil para entender lo que pasó, aunque contenga ciertas "amarguras que todos habríamos querido ahorrarnos".

Según cuenta, a su narración no le falta autocrítica ni le sobra conformismo. "Es un relato narrado en algunos momentos de viva voz, una narración casi en directo", declara, asumiendo que, "pese a la honestidad y al sacrificio incuestionable de todos, en algunos pasajes de esta historia no quedamos bien. Yo tampoco, por supuesto".

Con ediciones tanto en catalán como en español, el libro será la primera parte de un segundo volumen titulado 'Me explico. La reconstrucción del entorno'.