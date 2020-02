L’intercanviador de Xàtiva serà el primer que integre EMT, metro, Rodalies i bici a València

L’intercanviador del carrer Xàtiva, una de les dues plataformes de transbord que l'Empresa Municipal de Transports (EMT) està construint per a enllaçar amb altres línies -fonamentalment amb la C1- en l'accés al centre de la ciutat amb la nova xarxa que posarà en marxa el 23 de març, serà el primer totalment intermodal de València, ja que combinarà quatre mitjans de transport públics: autobús, metro, trens de Rodalia i bicicletes públiques de lloguer.

D'aquesta manera, el de Xàtiva serà, al costat del de Tetuan-Porta de la Mar, un dels dos intercanviadors que permetran transbordar amb la nova línia llançadora, l'única que travessarà la plaça de l'Ajuntament de nord a sud una vegada s'escometen els canvis de línies. No obstant això, el seu factor diferencial serà la intermodalitat.

En aquesta zona d'intercanvi es concentraran l'Estació del Nord, que dóna servei de trens de Renfe Rodalia, una parada del sistema públic de lloguer de bicicletes Valenbisi situada en ple anell ciclista, quatre accessos a l'estació de Metrovalencia de Xàtiva (situats al costat de l'Estació del Nord, la plaça de Bous, el carrer Ribera i l'institut de Secundària Lluís Vives, al costat de la plataforma d'EMT) i les pròpies parades d'autobusos localitzades en tota l'àrea d'influència de l’intercanviador, que abasta no sols el carrer Xàtiva, sinó també l'avinguda Marqués de Sotelo, Sant Vicent, Sant Agustí, Sant Pau, Periodista Azzati i Bailén, entre altres.

La nueva zona de transbordo a partir del 23 de marzo. Henar de Pedro

En el pla que acompanya a aquesta informació es poden consultar, una a una, les noves parades de l'EMT en aquest entorn i les línies que es detindran en elles i que faran allí la seua regulació (inici i fi de recorregut). Respecte a la plataforma d'intercanvi al costat del Lluís Vives, englobarà quatre zones de parada de busos, amb 13 línies, entre les quals s'inclouen dues nocturnes.

Aquest increment del trànsit d'autobusos que haurà de suportar el carrer Xàtiva es deu a la circulació de l'EMT que accedirà a la mateixa des del carrer Colón amb doble carril EMT-taxi, al qual s'uniran als vehicles que accedisquen també des del carrer Russafa i des de Marqués de Sotelo, per on circularà la C-1 des de la plaça de l'Ajuntament cap a la ronda interior.

Respecte a l’intercanviador d'EMT, segons fonts de l'empresa pública municipal, en els pròxims dies està prevista la instal·lació de la marquesina de 15 metres de longitud en la illeta ja construïda junt IES Lluís Vives i una altra en la vorera annexa. També falten per col·locar les ajudes tactovisuals (accessibilitat per a cecs i persones amb visió parcial). En el marc d'aquest projecte, també s'han adequat passos de vianants i parades d'autobusos en Marqués de Sotelo, i, en paral·lel, s'ha començat a treballar en la plaça de l'Ajuntament de cara a la conversió en zona de vianants.

La finalització d'aquestes obres, prevista per al 29 de febrer, permetrà, des de l'1 de març, posar en marxa la nova plataforma habilitada en la vorera que dóna a l'institut, per a donar servei a les línies que es desviaran des de la plaça de l'Ajuntament cap a la ronda interior, principalment pel carrer Colón, amb motiu de les Falles.

L'EMT aprofitarà aquests desviaments per a alliberar de manera gradual però definitiva els autobusos de la plaça de l'Ajuntament, ja que després de les festes, el 20 de març, serà per als vianants i, tres dies després, el 23, s'activarà la nova xarxa d'autobusos en el centre, que suposarà el desviament de nou línies pel carrer Colón, que tindrà doble carril EMT-taxi, i de tres per Poeta Querol.

Per part seua, les 10 línies nocturnespartiran de l'entorn de la plaça de l'Ajuntament des del 23 de març. Realitzaran la seua regulació en l'avinguda Marqués de Sotelo i als carrers Sant Pau i Xàtiva, mentre que les úniques que no passen pel centre, la N89 i N90 (Ronda Trànsits), s'integraran en les diürnes 89 i 90 amb la seua denominació, però amb la mateixa oferta i horari nocturns.

Pel que fa a la nova llançadora C1 (que es dirà Centre Històric) tindrà una freqüència de pas de quatre minuts, connectarà els dos grans intercanviadors de Tetuan-Porta de la Mar i Xàtiva, i permetrà accedir a tot el perímetre de Ciutat Vella, a més del carrer de la Pau, plaça de la Reina, Sant Vicent i plaça de l'Ajuntament (en sentit nord-sud). El recorregut de l'actual 5, que desapareixerà en coincidir pràcticament per la C1, també serà absorbit per la 28, que passarà a discórrer per la ronda interior des del pont de les Arts per a tornar al mateix punt i seguir la seua actual ruta.