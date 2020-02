Alberto, en '¡Ahora caigo!': "Me dedico a buscar novia y he venido para que me vean y me escriban a mi Instagram"

En sus presentaciones, los concursantes de ¡Ahora caigo! explican de donde vienen, a que se dedican y a que quieren dedicar el posible dinero que se vayan a llevar en el concurso.

Pero este miércoles, uno de ellos desveló el verdadero motivo por el que había decidido participar en el concurso de Antena 3.

"Me llamo Alberto, soy de Málaga y vivo en Marbella. Soy empresario y abogado, pero a lo que me dedico actualmente es a buscar novia porque llevo soltero once años y tampoco soy tan horroroso", afirmó el concursante.

Arturo Valls le contestó que "no, tío, si tienes una percha... Tienes buenos dientes, pelo... ¿Qué pasa Alberto?". El malagueño le respondió que "algo pasa y no sé qué es. Puede que sea muy exigente".

Imagen de '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Alberto afirmó que "a ver si me ven en la tele, entran en mi Instagram, me escriben, hablamos y tenemos una ayuda. Las aplicaciones para ligar no las uso, prefiero redes sociales".

El presentador, con cierta ironía, le dijo que "entre el público tengo un montón de pretendientas ¿No te apetece...?". El abogado contestó riendo que "son de mi edad, más o menos", pero Valls añadió que "lo que están es en edad de merecer", mientras la cámara mostraba algunas de las personas sentadas en las gradas.

"¿Con el dinero? Cuando estoy en casa no doy ni una, pero si gano algo, me pago un anuncio en un periódico de ámbito nacional con mi cara y el texto 'Busco novia', a ver si alguien me escribe...", señaló el concursante.