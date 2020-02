Fran, en 'First dates': "Quiero estudiar Psicología porque todo el mundo está creciendo con problemas mentales"

El cordobés Fran fue sincero y directo en su presentación este miércoles en su visita a First dates: "Quiero estudiar psicología porque todo el mundo está creciendo con problemas mentales".

Y se explicó: "Creo que se tiene que tratar como cualquier otra enfermedad o problema. También quiero conocer más el poder de la mente, que tiene muchísimo".

Carlos Sobera fue el encargado de recibirle en la barra del local de Cuatro y le pidió que se definiera: "Soy exigente y tengo un carácter complicado", afirmó el estudiante.

El presentador, entre risas, le contestó: "Joder, exigente y complicado, mejor te abro la puerta...". Fran añadió que "soy así porque busco la perfección y cuando no la encuentro, me frustro".

Su cita fue Mery, una gaditana que también estudiaba Psicología, como su pareja en el restaurante de Cuatro: "La estudio porque pienso que la base del ser humano es el cerebro. A raíz de como pensamos y vemos la situación, es como actuamos. El cerebro es fundamental".

Al ver a Fran, la joven reconoció que "me ha parecido que era árabe, y yo no lo había pedido así. Pero me ha gustado, le he visto guapo".

Pero a él no le convenció: "Físicamente no la veo mi prototipo. Lleva el pelo rubio choni e iba de rojo navideño. Yo soy más serio y formalito. No va acorde conmigo".

Mery, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la cena, la psicología fue un tema recurrente, pero en pocas cosas más coincidieron entre ambos. Tan mal lo veía el cordobés, que se fue al baño para llamar a una amiga y comentar la velada.

"¿Qué tal?", le preguntó su amiga, a lo que el joven contestó: "Cenando con una chica muy maja, estudia Psicología, me va a quitar mi cacao mental". Pero la amiga de Fran insistió: "¿La ves más tipo jamón o tirando a mortadela?".

Él dudó y contestó: "Choped. No encaja mucho conmigo, llevo otro rollo, otro estilo, y no creo que yendo de la mano juntitos cuadremos. No".

Al final, Mary sí que quiso una segunda cita con Fran porque "me ha gustado su personalidad, que quiera estudiar psicología y que tenga las cosas claras". Pero el cordobés no quiso volver a quedar con la gaditana: "Como amistad si, como algo más serio no, me ha faltado algo de química".