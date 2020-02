Jero Hernández ('Pasapalabra') vuelve a la televisión para concursar en '¿Quién quiere ser millonario?'

La quinta entrega de ¿Quién quiere ser millonario?se emitió este miércoles para celebrar los 20 años del formato, que sigue contando con los mejores concursantes televisivos de la historia de España, como Jero Hernández, Ana Pérez y Susana García, quienes pelearon esta vez por hacerse con un millón de euros en el espacio de Atresmedia.

El primer concursante de esta emisión fue Jero Hernández. El jugador, que se dio a conocer en Saber y ganar, superó un centenar de programas en Pasapalabra, dejando para el recuerdo sus grandes duelos con Orestes y acumulando más de 270.000 euros. Sin embargo, también concursó en ¿Quién quiere ser millonario?.Lo hizo en dos ocasiones: la primera no se llevó más que un llavero y la segunda ganó 12.000 euros. Esta vez fue a por el millón.

Hernández se sentó enfrente de Juanra Bonet para darlo todo en una jugada que no fue del todo mal, ya que no se llevó el gran premio del concurso, pero sí superó sus anteriores logros en el formato: el concursante ganó 20.000 euros al fallar una pregunta para la que utilizó el comodín del '50:50'.

El participante había pasado el ecuador del juego gastando todos sus comodines, pero el último no le sirvió para continuar concursando. "Una de ellas no es una puntada básica de costura a mano", rezaba el enunciado, que proponía cuatro opciones: "Hilván", "punto María", "pespunte" y "escapulario". El concursante se decantó por esta última, pero no tuvo éxito.

La respuesta correcta era "punto María", aunque Hernández no se lo esperaba. Asimismo, se marchó del concurso con una sonrisa: "Estoy muy contento de estar aquí. Han sido muy buenos recuerdos, muchísimas gracias", le dijo a Bonet, dando paso a las siguientes concursantes: Ana Pérez y Susana García.

Ana Pérez, que concursó en Atrapa un millón y en Saber y ganar, se estrenaba en ¿Quién quiere ser millonario?, donde se llevó 1.500 euros al errar usando el comodín familiar. Por su parte, la siguiente concursante optó por plantarse y se fue a casa con 30.000 euros. Susana García había jugado anteriormente en otros programas, como Pasapalabra, donde ganó 450.000 euros en 28 emisiones.

