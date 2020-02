Un juzgado paraliza el desamiantado de los trenes de Metro

Contratiempo para Metro de Madrid. El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ordenó este miércoles la suspensión de las labores de desamiantado que la compañía está llevando a cabo a raíz de una denuncia del Sindicato de Maquinistas.

"Nos contaron que en Cuatro Vientos estaban desmantelando un montón de trenes antiguos con amianto con el fin de convertirlos en chatarra", cuenta Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa y portavoz del sindicato a 20minutos. Tras ello, decidieron presentar un requerimiento ante lo que consideran que es una destrucción de pruebas, algo que la compañía niega tajantemente.

Por su parte, el juez no solo acepta su petición sino que la extiende a todos los vehículos de Metro en el marco de la causa penal que comenzó la semana pasada por la muerte de dos empleados por exposición al asbesto. "Y no solo eso, sino que también han solicitado una lista de cargos para buscar más responsables", cuenta.

Eso sí, la orden judicial tan solo afecta a los trenes. Según destacan fuentes de Metro, continuarán con las labores de desamiantado en las estaciones en las que tienen previsto hacerlo. Asimismo, aseguran que las sospechas manifestadas por el Sindicato de Maquinistas son "infundadas" ya que «en ningún momento Metro ha ocultado pruebas relacionadas con la presencia de amianto en trenes». El suburbano destaca, además, que el plan de desamiantado, en el que invertirá 140 millones de euros para que la compañía esté libre de amianto en 2025, contó con la firma de cuatro de los seis sindicatos, quedándose fuera por voluntad propia el de maquinistas.

Esta orden judicial se dio a conocer después de que saliera a la luz que Metro se enfrentará a otro juicio en un futuro cercano ya que ha decidido demandar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la mutua Asepeyo para que no se reconozca como una muerte laboral la de otro maquinista que falleció por cáncer en octubre de 2017.

El trabajador acudió a la INSS cuando ya estaba parcialmente jubilado para que se le reconociera su incapacidad laboral al haber desarrollado la enfermedad, a su juicio, por la exposición al amianto. La Seguridad Social, sin embargo, no se lo concedió pero sí le reconoció como víctima de accidente laboral.

La empresa pública que gestiona el suburbano se agarra a que "su incapacidad no se derivó de un accidente laboral porque no tuvo ningún accidente", según fuentes de la compañía. También aseguran que los maquinistas no están expuestos al amianto, lo que niegan desde el sindicato: "Está probado que hay amianto en toda la red y también en nuestras cabinas, por lo que nosotros también estamos expuestos".