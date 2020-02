Risto Mejide se enfrenta al 'youtuber' Roma Gallardo en un debate sobre feminismo: "Estás varios siglos atrás"

Este miércoles, Todo es mentira invitó al youtuber Roma Gallardo para hablar sobre feminismo. El joven, que animó a sus seguidores a manifestarse a favor de la "igualdad real", en contraposición al feminismo, entró en directo para explicarse, pero Risto Mejide terminó por cortar la conexión repentinamente tras tener un tenso enfrentamiento con él.

Se están organizando una especie de protestas paralelas y contrarias a la marcha del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. El youtuber, que fue agredido en una manifestación feminista, reclamó la necesidad de hacer una de estas marchas por la "igualdad real", porque, según él, "no quería ser discriminado por ser hombre".

Por ello, entró en Todo es mentira para explicarse: "Yo no estoy organizando ninguna contramanifestación". El joven indicó que estaba "a favor de la igualdad", pero Risto Mejide le rebatió su afirmación diciendo que "el feminismo es igualdad".

"Igualdad es igualitarismo, feminismo es un sistema de impulso a la mujer, a los derechos de las mujeres. Hablemos con propiedad", opinó Roma Gallardo ante las negaciones de los colaboradores. Después pusieron un vídeo explicando lo sucedido en los últimos días, pero el youtuber aseguró que solo estaban diciendo mentiras.

"Es increíble. Hay que tener un poco de responsabilidad cuando se está en la televisión", criticó. "En primer lugar: nunca dije que le machismo no existiera; nunca negué datos oficiales sobre brechas salariales. Eso son mentiras y tenéis que aclararlo". Risto le contradijo y le puso ejemplos de otros de sus polémicos vídeos.

"Grabas un rebaño de cabras y dices '¿adelantaron el 8-M?'. Es decir, estás haciendo una analogía. ¿Para ti las mujeres son cabras? ¿Las feministas son cabras?", le preguntó el presentador. "Dime que todo eso acabo de decir que es mentira. Vuélvemelo a decir".

"La analogía es con el comportamiento de las personas cuando siguen de forma fanática en una manifestación una ideología o un partido político", contestó el youtuber. "Curiosamente el 8-M, no cualquier manifestación. ¿Nos tratas de idiotas?", continuó el jurado de Got Talent.

Entonces, Roma Gallardo afirmó que hizo la misma broma en una concentración de Vox para argumentar que su comparación era con las personas en general, no con las mujeres. "¿Y eso te exime de haber hecho el ejemplo con el 8-M? (...) Tu manera de defenderte sinceramente deja mucho que desear, querido", sentenció Risto.

"Acabas de empezar la entrevista y ya no sabes por dónde salir, joder", dijo el invitado, lo cual provocó el enfado del presentador: "Es que mira, yo tenía dudas con tu intervención en este programa y te voy a decir por qué (...) Yo no quiero debatir con gente que solo puede ganar seguidores con el conflicto. Con un conflicto que no solo está superado intelectualmente, sino que también te has quedado varios siglos atrás".

"Quien quiera conocerte, que te visite en tu canal de YouTube. No voy a perder el tiempo contigo. Prefiero hablar con los tertulianos que tenemos aquí que tienen bastante más nivel que tú", concluyó Risto Mejide y cortó la conexión.