Vox cree que el Gobierno "descarta" los túneles de la SE-40 y tampoco se "compromete" con el puente

En un comunicado, Romero ha señalado de nuevo la situación que afronta el proyecto de los túneles planeados para el tramo de la autovía metropolitana SE-40 destinado a conectar Dos Hermanas y Coria del Río salvando el cauce vivo del Guadalquivir, al sopesar el Ministerio su posible sustitución por un puente dados los sobrecostes del proyecto.

Recientemente, Miguel Rus, presidente Confederación de Empresarios de Sevilla y portavoz de la plataforma 'Por y Para una Sevilla con Futuro. SevillaYA', que aglutina a más de 100 entidades en demanda de las infraestructuras y equipamientos necesarios para la provincia sevillana, manifestaba que "la mayoría" de los técnicos que había consultado ya no veían "factible" el proyecto de construir los túneles.

En ese sentido, y rememorando la decisión previa del Ministerio de Fomento de rescindir uno de los contratos de los túneles para actualizarlo y licitarlo de nuevo, señalaba las complicaciones de ingeniería también surgidas en el resto del proyecto, el "sobrecoste" presupuestario del mismo desde aproximadamente 800 millones de euros a más de 1.200 o 1.400 millones y el "análisis" promovido por el Ministerio entre el actual proyecto de los túneles y la posibilidad de sustituirlos por un puente.

LA OPCIÓN DEL PUENTE

Esta última opción, según Rus, resultaría "más sencilla" y requeriría unos 350 millones de euros frente a los más de mil millones de los túneles, por lo que el portavoz de la plataforma reclamaba una decisión "inmediata" al Ministerio de Fomento respecto al futuro de este proyecto, si bien el Gobierno central viene pidiendo "esperar a que los técnicos de la Dirección General de Carreteras acaben su trabajo" respecto al análisis planteado sobre el destino de los túneles.

No obstante, la Junta de Andalucía que gobiernan PP y Cs, el Puerto de Sevilla, la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), la Federación Andaluza Empresarial de Transporte en Autobús (Fandabus) y la Federación Andaluza de Transportes (Fatrans) rechazan la opción del puente y reivindican la solución original.

Al respecto, Reyes Romero ha explicado que de una respuesta escrita del Gobierno central a una de sus preguntas, se deduce que "los túneles están descartados por motivos técnicos y ambientales" y el Ejecutivo central "se muestra dispuesto a estudiar la alternativa del puente o de los túneles cuando se tenga una propuesta viable".

"La respuesta del Gobierno, en la que no se compromete lo más mínimo, la podemos interpretar como un no a los túneles y al puente, es decir, que van a seguir mareando la perdiz el tiempo que haga falta hasta que venga otro gobierno y retome si es posible esta necesaria obra de infraestructura. Nos recuerda mucho al proyecto inicial del Metro de Sevilla de los años 70, que ahí sigue, en su mayor parte enterrado", ha aseverado.

"El gobierno de Sánchez, cuya credibilidad oscila entre el cero y la nada, no tiene la menor intención de invertir en Sevilla, primero porque no quiere y segundo porque no puede. Los recursos económicos y el foco del gobierno no está en Sevilla, ni siquiera en Andalucía, está y seguirá estando en Cataluña y Vascongadas en tanto en cuanto los independentistas tengan la sartén por el mango", ha alertado, avisando de que Sevilla no tendrá "ni las migajas del festín de dinero público que este gobierno está prometiendo a los que quieren romper España".