El Alcázar aprueba el sistema nominativo de entradas desde el 1 de mayo y propone un plan de contrataciones

Del mismo modo, en el seno de este consejo, el concejal de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, ha informado de la propuesta realizada esta semana a los delegados sindicales representantes de la plantilla para poner en marcha un plan de refuerzo de personal en dos fases "ante las limitaciones legales existentes". En una primera etapa se propone un plan extraordinario de contratación temporal para cubrir determinadas necesidades y, a continuación, tramitar una modificación de la RPT del Ayuntamiento de Sevilla para amortizar plazas y crear plazas en el Alcázar.

En relación con el nuevo modelo de entrada, las reservas que se realicen para el 1 de mayo y en adelante -saldrán a la venta el 1 de marzo- estarán asignadas cada una a un DNI o pasaporte y al nombre y apellidos del titular.

En una misma operación se podrán adquirir hasta 30 entradas, pero cada una de ellas con su identificación -por ejemplo, una persona puede comprar su entrada y la de toda la familia aunque para cada uno de sus miembros debe consignar DNI, nombre y apellidos en el momento de hacer la reserva-, algo que también facilita la formación de grupos. Este sistema ya se ha probado con éxito en las entradas nominativas de las visitas gratuitas de las tardes de los lunes, para las que se introdujo tras constatarse una inusual acumulación de entradas, y rige también en otros monumentos españoles.

La normativa aprobada precisa que esa entrada adquirida vía digital tendrá carácter personal e intransferible, de ahí que no se podrá ceder a otra persona distinta a la registrada como beneficiaria en el sistema de compra. El acceso será a través de la Puerta del León a la hora indicada en la entrada con un margen exclusivamente de 15 minutos antes y después de la misma. La entrada dará derecho a visitar el Real Alcázar en todo su recorrido abierto al público y para sus exposiciones permanentes y temporales, salvo el Cuarto Real Alto, que requiere reserva de un tique específico. En todo momento el visitante deberá conservar la entrada.

Las entradas adquiridas no admiten ni cambio ni devolución, salvo cuando no haya sido posible realizar la visita por una causa imputable al Patronato del Real Alcázar de Sevilla o cuando concurran supuestos de causa mayor, que, en todo caso, serán valorados individualmente. Este sistema no afecta a las entradas adquiridas en taquilla, que sólo serán válidas para el día y la hora de adquisición.

Asimismo, en el Patronato se ha informado a todos los representantes de las dificultades existentes para la realización de nuevos contratos de personal por las limitaciones de la normativa estatal en cuanto al gasto en personal o a modificaciones que supongan incrementos estructurales de plantilla.

Ante este escenario, "la única opción que existe tal y como se ha hecho en otros servicios es una modificación de la RPT que suponga amortizar plazas de otros servicios y crearlas en el Alcázar". Es el mismo modelo que se ha utilizado para los Equipos de Tratamiento Familiar o los CIAM o que se está estudiando para el personal de bibliotecas.

Mientras esta opción se estudia, la propuesta de la dirección del Alcázar a los representantes sindicales es poner en marcha un programa extraordinario de contrataciones con recursos económicos propios del Alcázar. Se trataría de un programa con contratos por obras y servicios por un periodo limitado y vinculados a la realización de determinadas tareas y labores que requiera el Alcázar.