¿Puede una mujer con menopausia quedarse embarazada?

Cada vez son más las mujeres que postergan su maternidad hasta poco antes de cumplir los 40 años. Después de esa edad, las posibilidades de poder concebir se reducen, pues disminuyen tanto la calidad como el número de óvulos. Sin embargo, ¿qué probabilidades hay de que una mujer con menopausia pueda quedarse embarazada?

Una mujer con menopausia no puede quedarse embarazada, ya que sus ovarios no producen óvulos. Pero, lo que no se había contemplado era la posibilidad de utilizar las mismas técnicas empleadas para tratar casos de infertilidad en los casos de insuficiencia ovárica precoz.

La revista médica Obstretrics & Gynecology International Journal publicó este año una noticia en la que una mujer con menopausia de 32 años, en contra de todo pronóstico, sí había logrado concebir.

La clínica en la que le realizaron la ecografía (MARGen) determinó que "no mostraba folículos visibles en los ovarios y el valor del marcador de la presencia de óvulos en los ovarios, la hormona anti-Mulleriana (AMH), era prácticamente cero". Por lo tanto, las posibilidades de que se quedara embarazada eran nulas.

¿Qué se hizo en este caso? Aplicar el protocolo de reproducción asistida (CARE) que consiste en un tratamiento inicial con píldoras anticonceptivas, seguido de una estimulación ovárica y, posteriormente, de la recuperación de óvulos para proceder con la Fecundación in Vitro (FIV). Fue un éxito.

Esto quiere decir que una mujer con menopausia sí puede quedarse embarazada. Siguiendo el mismo procedimiento que se realizaría en un caso de fertilidad, la menopausia ya no es sinónimo de no poder tener hijos.

La menopausia precoz y la menopausia normal

Aunque exista la posibilidad de que una mujer con menopausia pueda quedarse embarazada, no es lo mismo tener una insuficiencia ovárica normal que precoz. En el primer caso, los óvulos tendrán una calidad muy baja, en cambio, esto no tiene por qué ocurrir en la menopausia precoz.

Debido a esto, una mujer con menopausia que tenga 47 años y quiera quedarse embarazada muy posiblemente necesitará recurrir a la donación de óvulos. Pues la baja calidad de los suyos puede dificultar el éxito de la concepción.

Esto no tiene por qué suceder en una mujer que tiene menopausia precoz. A través de la reproducción asistida, es posible estimular los ovarios para extraer algunos óvulos y conseguir el embarazo deseado.

Todavía se necesitan realizar más investigaciones que puedan darnos más respuestas sobre este tema. Por el momento, el hecho de que una mujer con menopausia haya podido quedarse embarazada supone una oportunidad para todas aquellas que mujeres que quieren ser madres y que han perdido la esperanza porque les han diagnosticado insuficiencia ovárica precoz.