Detenido un conductor tras chocar contra seis coches aparcado y dar positivo en drogas

Según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés, el incidente se produjo a las 04.40 horas de este miércoles, a la altura del número14 de la calle Guipúzcoa.

Los agentes desplazados al lugar comprobaron que el conductor, que resultó herido leve en el siniestro, había ocasionado daños materiales en seis coches estacionados.

El hombre no presentaba las condiciones psicofísicas adecuadas y, por tanto, fue sometido a las pruebas de detección de sustancias estupefacientes, dando positivo en cocaína, opiáceos y benzodiacepinas. Por otro lado, no fue capaz de realizar la prueba de alcoholemia correctamente por lo que no se pudo obtener ningún resultado en esta tasa.