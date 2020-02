Rincón de la Victoria celebra la Comisión Local de Violencia de Género para coordinar actuaciones

En concreto, ha contado con la asistencia de una representación de organismos, entidades y agentes sociales como la Guardia Civil, Policía Local, Centro de Salud de Rincón de la Victoria y Distrito Sanitario de Málaga, Servicios Sociales Comunitarios y Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), además de la concejala de Bienestar Social y segunda teniente de alcalde, Elena Aguilar, y ediles de la Corporación Municipal para coordinar actuaciones en casos de violencia de género y agresiones sexuales en el municipio.

La edil del área municipal ha destacado la importancia de la celebración de estas comisiones "para analizar las nuevas realidades sociales y actuar de manera más eficaz para la erradicación de los casos de violencia machista en el municipio".

Asimismo, Aguilar ha explicado que "la coordinación e implicación activa de instituciones, colectivos y Administración Local son claves para trabajar acabar con esta lacra social".

La comisión local ha contado con la presencia de la ginecóloga del Hospital Comarcal de la Axarquía y antigua Jefa del Hospital Materno Infantil, Ana Belén Espejo, que ha colaborado junto a la médica adjunta de la unidad de Urgencias del Hospital Costa del Sol, Carmen Agüera, en la realización del Protocolo de Detención de Sustancias Químicas en los Casos de Agresiones Sexuales.

Además se ha tratado la mutilación genital femenina. En España existen unas 18.000 niñas y mujeres en riesgo de padecerlo. Otro de los asuntos tratados ha sido la presentación del 'Programa Response' para la detención de la violencia de género en el embarazo.

El pasado mes de diciembre se reunió la Mesa Técnica contra la violencia de género formada por todos los agentes implicados en la atención directa a las mujeres víctimas de Violencia de Género y sus hijas e hijos para el análisis y seguimiento de los casos en el municipio.

Además, han recordado que durante el año se llevan a cabo diversas reuniones técnicas con los agentes implicados en casos de violencia de género y comisiones en los centros escolares de cara a la coordinación de acciones y actividades con motivo de días como el 25 N o el 8 M, entre otras fechas señaladas o demandas por la comunidad educativa.

Rincón de la Victoria cuenta con un servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género (Atenpro) para el seguimiento casos desde el Centro de Información a la Mujer.Las principales consultas recibidas en el CMIM son por ayudas económicas, orientación laboral, malos tratos, guarda y custodia, seguidas de vivienda, impago de pensiones, divorcio, entre otros.

CAMPAÑA 'NO ES NO'

Por otro lado, han precisado que desde el CMIM continúan desarrollando la campaña 'No es No' y 'Dí No a la Violencia Digital' a través de la difusión de folletos bajo el slogan `Rincón de la Victoria contra el ciberacoso, para advertir del peligro de compartir vídeos, fotografías, imágenes, pornografía, etcétera.

También el CMIM continúa trabajando para la organización de actividades con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.