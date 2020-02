Muere asesinado el rapero Pop Smoke tras el asalto a su casa en Hollywood mientras dormía

Bashar Barakah Jackson, más conocido como Pop Smoke, fue encontrado muerto en su domicilio la pasada madrugada del miércoles, después de que dos hombres encapuchados entrasen armados y abriesen fuego contra él, según ha informado la policía local a través de los medios regionales.

El rapero nacido en Nueva York hace tan solo veinte años, se encontraba en una fase ascendente de su carrera, que comenzó en 2018, sobre todo a raíz de su canción Welcome to the party, de la cual hizo un remix Nicki Minaj, y una de sus últimas canciones, Gatti, que grabó junto con Travis Scott.

Las dos personas que entraron en su vivienda alrededor de las 4:30 de la madrugada se encuentran todavía sin identificar. En un primer momento se arrestó a un individuo que fue puesto en libertad a las pocas horas. Por el momento, se desconocen los motivos de los asaltantes y la relación que tenían con el rapero.

La propia artista nacida en Trinidad y Tobago, Nicki Minaj, lamentaba en su cuenta de Instagram la pérdida de su amigo, con una publicación titulada: "La Biblia nos dice que la envidia es tan cruel como la tumba. Increíble. Descansa en paz, Pop".