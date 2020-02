València plasmarà en un pla la seua estratègia de ciutat per a 2030

Cap a on camina València? Té un pla més enllà dels canvis de signe polític quant al seu creixement, la seua sostenibilitat o el seu model social? L'Ajuntament de la capital ha decidit prendre les regnes d'aquests debats i integrar a tots els actors socials per a dissenyar una "estratègia global" i fer-ho en el marc metropolità. Per a això, es fixarà dos grans objectius: la lluita contra el canvi climàtic i contra la desigualtat en totes les seues formes, de gènere, entre els barris i entre els seus veïns.

Així ho han explicat aquest dimecres en una compareixença conjunta l'alcalde, Joan Ribó, i els vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo, la qual cosa dóna mostra de la importància que el Govern local vol imprimir a l'Estratègia Urbana València 2030, com han batejat a la iniciativa.

Però, segons Ribó, "no és un pla de Govern, això ja ho tenim, és un pla de ciutat" que volen escometre tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU i debatent tant en el marc del Consell Social municipal com amb els grups polítics, als quals durant aquesta mateixa jornada se'ls presentarà el projecte.

L'estratègia no parteix de zero, ja que el Consistori insereix en ella iniciatives en principi aïllades, com a Pla Verd, ja presentat, o actuacions com la construcció d'instal·lacions esportives provisionals al Parc de Desembocadura de Natzaret o les cobertes verdes i de drenatge del Grow Green en Benicalap. Es tracta, segons han exposat, d'un paraigua sota el qual anar testant projectes individuals mitjançant plans pilot per a la seua posterior avaluació i, en el seu cas, extensió a la resta de la ciutat.

El pla, que es preveu que estiga conclòs al desembre de 2022, preveu la creació d'una Oficina específica d'Estratègia Urbana de València i inclou 10 objectius en matèries que van des de l'ordenació del territori i la mobilitat sostenible fins a la cohesió social, el foment de l'economia urbana, la transformació digital i la transparència institucional.

La vicealcaldessa Gómez ha definit aquesta iniciativa com "la gran idea d'aquesta generació política" i ha enquadrat en ella el projecte Ciutat de Places, mentre Campillo ha dit que pretén "posar a València en el costat correcte de la història" al costat d'altres ciutats que van apostar per la sostenibilitat, entre les quals ha citat Vitòria (Àlaba).

Un model "flexible"

L'Estratègia Urbana tindrà, segons els seus impulsors, una "visió metropolitana flexible" i transversal, que ja s'està impulsant amb la revitalització d'organismes com l’Emtre, l'Autoritat de Transport Metropolità (ATMV) o la gestió de l'aigua.