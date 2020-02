Taxistas, 'riders' y el Sindicato de Inquilinos amenazan ahora con boicotear también la alternativa al Mobile

Elite Taxi, Riders x Drets (Riders x Derechos) y el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) están estudiando si emprender movilizaciones contra el Barcelona Tech Spirit, la iniciativa surgida a raíz de la cancelación del Mobile World Congress y el 4YFN, por la presencia de Uber, Airbnb y Glovo.

Las tres organizaciones han afirmado en un comunicado que se trata de un acontecimiento de "especuladores financieros que están ahogando a la clase trabajadora y echando a miles de familias". "Nos reuniremos y plantearemos muy seriamente movilizaciones muy duras contra este acontecimiento, puesto que nos parece una provocación a todos los ciudadanos que sufrimos los ataques de estos sicarios financieros", han asegurado.

Las tres organizaciones han indicado que gracias a la actividad de Uber, Airbnb y Glovo hay "miles de familias pasándolo muy mal" y han añadido que Barcelona "no se puede permitir dar una imagen lamentable poniendo la alfombra roja a estos criminales tecnológicos que solo traen miseria y pobreza".

"Nos echan de nuestros barrios, nos someten a trabajo precario, se llevan nuestros impuestos, se saltan las leyes y, encima, vienen a reírse en nuestra casa y a nuestra cara", han lamentado.

Por el contrario, consideran que el Tech Spirit tendría que servir para mostrar Barcelona como una ciudad "que se defiende de los buitres financieros y que hace frente al capitalismo de plataforma en todas sus formas".

El Ayuntamiento contesta

El primer teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha contestado a las críticas afirmando que el Ayuntamiento "no tiene que ver". Ha asegurado que la participación de estas empresas en el Tech Spirit no depende del Consistorio y ha recordado que estas compañías ya tenían que participar en el congreso de start-ups organizado por GSMA, 4 years from now (4yfn).

"Ni los invitamos ni no lo invitamos. Son empresas que tienen actividad en el sector, que participaban al 4 years from now y algunas de ellas han confirmado que seguirán participando al Tech Spirit", ha dicho. "No es un acontecimiento que organiza el Ayuntamiento", ha añadido.