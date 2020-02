La actriz Meital Dohal, última novia de Al Pacino, explica qué le ha llevado a romper con el actor: "Es un anciano"

Después de que Al Pacino posase en solitario en la alfombra roja de la gala menos televisada de los Oscar, los rumores se dispararon. Y ahora, pocos días después, una de las protagonistas del cotilleo ha confirmado lo que muchos tenían claro: el actor y su novia Meital Dohal ya no están juntos. Así lo ha contado la también actriz a la revista israelí Laisha Mag, donde, además, ha querido explicar el motivo principal que le ha llevado a poner fin a esta relación que comenzó en 2018: la edad de Al Pacino.

"Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso cuando es Al Pacino", ha declarado Dohal al citado medio, después de que estos le hayan preguntado si su noviazgo continuaba. "La diferencia de edad es difícil… Traté de negarlo, pero, para ser honesta, él ya es un anciano", ha rematado la actriz de 39 años, quien conoció al intérprete en una fiesta de Hollywood después de que este dejase su anterior relación con la argentina Lucila Solá, 36 años menor que él.

Cabe destacar que, tras sus declaraciones, ha colgado un post en Instagram con el título "feel free" ("siéntete libre"), que ha desatado la lengua de algunos de sus seguidores, quienes, entre otras lindezas, le han dicho que parece "mayor que Pacino" o que se alegran de que el actor "no haya gastado más su tiempo con ella".

Al Pacino, ¿un rácano?

No solo la diferencia de edad parece haber sido motivo de ruptura. La también actriz ha asegurado que, aunque su relación no se basaba en el dinero, sí había un aspecto relacionado con este que no podía soportar del protagonista de El Padrino. "Cómo puedo decir cortésmente que no le gustaba gastar dinero", ha contado la actriz, quien ha querido destacar que durante todo su noviazgo él solo le regaló flores.

No obstante, también ha tenido palabras amables para Al Pacino, de quien ha asegurado que espera ser su amiga y que, para ella, ha sido un "honor ser parte de su legado", entre otras declaraciones.