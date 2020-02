Institucions valencianes, sobre el crim masclista de Moraira: "No deixarem de treballar per una societat igualitària"

Així ho ha assegurat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, després de la concentració que ha convocat el Consell a les portes del Palau de la Generalitat, a les 12.00 hores, per a guardar tres minuts de silenci per Alina, la primera assassinada per violència de gènere a la Comunitat Valenciana des de l'inici de l'any, xifra que s'eleva a 11 dones en el conjunt de l'Espanya.

Per a Oltra és fonamental que "institucions, partits polítics, entitats, persones individuals seguim mostrant que la societat valenciana mai anem a deixar de treballar per una societat igualitària i per a eradicar la violència contra les dones del nostre dia a dia".

En aquest sentit, ha assenyalat que "units i unides hem de seguir buscant eixa societat de relacions igualitàries, de relacions justes i, en definitiva de relacions que ens facen felices i no ens facen mal".

Alina, assassinada suposadament per la seua parella -que ja s'ha entregat i ha confessat els fets-, tenia 36 anys, un fill de 14 anys que ha quedat orfe i "tota la vida per davant per a teixir els seus somnis, créixer en la vida, intentar ser feliç, per a ser lliure, per a viure segura". "Alina és una nova víctima del terrorisme masclista, de la violència de gènere", ha lamentat.

Amb aquesta concentració "la societat valenciana mostra, una vegada més, que està unida davant de la barbàrie masclista; que estem del costat de les víctimes i enfrontats i enfrontades als seus agressors, als seus assassins", ha sentenciat.

A la mateixa hora, a les portes de Les Corts Valencianes, els diputats han parat el ple per a concentrar-se darrere de la pancarta 'Les Corts contra la violència masclista' i guardar tres minuts de silenci. La mateixa imatge s'ha repetit en altres institucions, universitats i ajuntaments; el de Teulada-Moraira ha decretat a més aquest dimecres com a dia de dol oficial.

VIOLÈNCIA MÉS BRUTAL I CRUEL

En el transcurs de les concentracions que han tingut lloc en la Delegació i subdelegacions del Govern s'ha llegit també un manifest contra la violència de gènere "més brutal i cruel" que s'ha acarnissat "amb una dona i amb el seu fill" que "patirà les conseqüències d'aquest assassinat".

S'ha recordat les 11 víctimes registrades en aquestes huit setmanes del 2020 i les 1.044 comptabilitzades des que existeixen registres, de les quals 132 són valencianes. Xifres que posen de manifest "una realitat que no es pot normalitzar ni banalitzar", una violència "estructural" sobre la mitat de la població que impedeix "la plena llibertat, igualtat i seguretat de les dones" i de "els seus fills i filles".

Finalment, el manifest destaca que l'eradicació de la violència sobre les dones "no pot aconseguir-se sense abordar les actituds socials que la toleren o justifiquen" i advoca per impulsar mesures "preventives i de sensibilització" que fomenten l'educació en valors de "igualtat i respecte" des de les etapes "més primerenques".

El text defèn així mateix el Pacte d'Estat com un instrument "integrador" i situa la violència de gènere com un assumpte "prioritari" de l'agenda política.

El cadàver d'Alina, de 36 anys, presentava ferides d'arma blanca en el cos i el coll, estava enrotllat en un llençol i dins d'un contenidor. Van ser els operaris del servici de neteja els qui van trobar el cos sobre les 8.00 hores del passat dilluns 17. Aquest dimarts va ser detinguda la parella de la dona, un home de nacionalitat holandesa de 59 anys que es va entregar a la Guàrdia Civil com a presumpte autor dels fets.