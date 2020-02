Verónica Forqué, Malandain Ballet Biarritz o la Gala Centenario Alicia Alonso, en la programación de primavera de DK

El Teatro Principal acogerá los días 3 y 4 de abril el montaje en euskera 'Angela, Iparragirreren bertso librea', de Karabansarai Produkzioak. También el día 4 de abril, pero en el teatro Victoria Eugenia, la actriz Veronica Forqué protagonizará junto a Julio Vélez la adaptación de la obra de Andrew Bowell 'Las cosas que sé que son verdad', bajo la dirección de Julián Fuentes Reta.

Asimismo, entre los días 16 y 19 de abril, Coart+E Producciones llevará al Teatro Principal donostiarra 'Cuidados Intensivos'. Ángeles Martín, Blanca Oteyza y Paloma Montero protagonizan esta comedia de Yolanda García Serrano y Laura León, bajo la dirección de la propia Oteyza.

La sala Imanol Larzabal (Lugaritz) será el escenario los días 18 y 19 de abril de 'Generación Why', de Teatro en Vilo, obra en la que tres actrices provenientes de España, Reino Unido e Italia "se enfrentan sobre el escenario a una simple pero controvertida pregunta: ¿Qué quieres para tu futuro?".

Por su parte, el 25 de abril Vaivén Circo representará en Gazteszena su nuevo espectáculo que lleva por título 'Esencial', con una puesta en escena inspirada en el 'Arcoiris de Waldorf'. La misma sala acogerá el día 30 el estreno en euskera del Espectáculo de humor a través de diversos sketches 'Barrexerka. Barkatu eragozpenak'.

DANZA

En el apartado de Danza, Kresala Dantza Taldea estrenará el 5 de abril en el Victoria Eugenia, 'Amoria & Dolore'. Se trata de una creación de danza que parte de la Edad de Oro de la navegación vasca, inspirada en la música antigua que evoca la primera vuelta al mundo de Elkano. También el 5 de abril, pero en la sala Gazteszena, la compañía Marco Vargas & Chloé Brûlé ofrecerá el espectáculo de danza 'Los cuerpos celestes'.

Malandain Ballet Biarrritz representará los días 17 y 18 de abril, en el teatro Victoria Eugenia, 'La Pastorale' que combinará la 6ª Sinfonía de Beethoven, o la Cantata opus 112. Este mismo teatro será el escenario el 29 de mayo de la Gala Centenario Alicia Alonso 1920-2020, en la que participan un elenco de estrellas del ballet cubano que han sido relevantes en el Ballet Nacional de Cuba.

MÚSICA

En cuanto a la oferta musical, la sala Imanol Larzabal (Lugaritz) acogerá el 3 de abril el concierto de Thierry Biscary en el que el cantautor bajo navarro presenta su último trabajo, 'Muda'.

Por su parte, Joe Henry recalará con 'Solo & Acoustic' en el Teatro Principal el 1 de mayo. Con una carrera que abarca más de 30 años, el tres veces ganador de Grammy, Henry presentará 'The Gospel According To Water', trabajo que ha conseguido el respaldo de la crítica internacional.