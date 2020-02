El presidente del Consorcio de Bomberos rechaza las críticas vertidas por la Junta de Personal

Así, según ha informado la Diputación y en relación a la promoción de parte de la plantilla a la categoría C1, Llamas ha explicado que "es incierta la falta de negociación denunciada y han sido las propuestas sindicales de modificación, presentadas en diciembre al informe donde se detallaba el cronograma a seguir para la implantación, las que han obligado a la solicitud de otro informe preceptivo del secretario-interventor del Consorcio sobre la legalidad de dichas propuestas".

Por otro lado, el también delegado de Protección Civil en la institución provincial ha dicho, en relación a la cobertura del cargo de gerente del consorcio, que "se ha garantizado la publicidad de la convocatoria mediante anuncio en el Tablón de Edictos del Consorcio y en el Boletín Oficial de la Provincia y, actualmente, se están valorando las solicitudes presentadas. El proceso está en su fase final y en la próxima Junta General se hará la propuesta para nombramiento del nuevo gerente".

Llamas ha insistido en que "se está desarrollando el proceso con publicidad y concurrencia de candidatos, cumpliendo con los plazos y trámites preceptivos, y mientras tanto sus funciones están siendo asumidas por el director técnico y, en su ausencia, por la jefatura de Administración y Contabilidad del Consorcio, tal y como recoge el vigente Acuerdo Marco". Según el diputado provincial, "en ningún caso existe una extralimitación de funciones por parte del personal, sino un cumplimiento de las funciones asignadas a dichos puestos".

Rafael Llamas se ha referido también al actual convenio 2008-2011 de los trabajadores del Consorcio Provincial, "un acuerdo que se considera prorrogado por períodos anuales completos, ante la inexistencia de denuncia al mismo por parte de ninguna de las secciones sindicales".

El presidente del Consorcio de Bomberos ha añadido, respecto a la situación de la Comisión de Formación, que "en la planificación de la formación para el ejercicio 2020 se están llevando a cabo los mismos trámites que en años anteriores; así, sobre el mes de mayo se presenta la documentación para adherirnos al Plan de Formación que promueva y apruebe la Diputación. Tras esta adhesión, convocaremos la Comisión de Formación correspondiente".

Finalmente, Llamas se ha pronunciado sobre la situación del Comité de Seguridad y Salud señalando que "en el día de ayer, y de forma posterior a la petición de la reunión del órgano de representación, la Junta de Personal designó a los tres representantes de los trabajadores, por lo que aún no ha habido tiempo de fijar la reunión. No existe ninguna inacción por parte del Consorcio, sino que es el propio órgano denunciante quien no ha comunicado hasta ayer quiénes son los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud".

PP Y SINDICATOS

De esta forma, Llamas ha respondido a lo planteado este mismo miércoles por los sindicatos y también por la portavoz del PP en la Diputación, María Luisa Ceballos, que en declaraciones a los periodistas ha pedido al gobierno provincial de PSOE e IU "que se siente en la mesa de negociación", pues "hay muchas cuestiones que se tienen que hablar", sin olvidar que "estamos sin gerente en el Consorcio de Bomberos, al igual que fuimos a Fitur sin gerente en el Patronato de Turismo".

En este sentido, Ceballos ha defendido la necesidad de contar con un gerente en el Consorcio de Bomberos, para que se pueda dar respuesta "a todas las cuestiones que ahora mismo están reivindicando los bomberos", a partir del "diálogo" que se entable en la citada mesa de negociación, en la que debe sentarse "Llamas con los sindicatos", y que "se ponga en marcha, de forma inminente, la mesa de Seguridad y Salud".

Por su lado, representantes de los sindicatos CCOO, UGT, Sibcc, CSIF y CGT se han concentrado este miércoles a las puertas de la Diputación y han asistido también al Pleno de la institución provincial para reiterar sus demandas, expresadas en un manifiesto de la Junta de Personal del Consorcio, en el que demandan a Llamas que "atienda y cumpla con su obligación de convocar a los distintos órganos representativos de negociación, para dar solución a diferentes asuntos laborales".

Entre ellos está "la propuesta de promoción interna a C1" que hizo la representación sindical, pero, "tres meses" después, "el informe del secretario-interventor de Diputación, que el presidente (del Consorcio) expone como necesario y preceptivo para el estudio de la misma, no ha sido realizado", en el marco de una "inoperatividad administrativa y organizativa" que conlleva también "que no exista propuesta de reglamentación en el órgano preceptivo, la mesa general de negociación, para poder realizar el concurso de traslados acordado".