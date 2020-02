El equipo de gobierno de la Diputación continuará la negociación de las bases de la oferta de empleo público

Salado, que ha tomado la palabra en el debate de la moción urgente conjunta de PSOE y Adelante Málaga del pleno de este miércoles, ha trasladado al diputado provincial de Recursos Humanos y Servicios Generales, Juande Villena, que este mismo miércoles o el jueves se reúna con los representantes de los trabajadores, deseándoles "mucha suerte en este proceso" para que se alcance un acuerdo.

El presidente ha incidido en que la negociación continuará no por la moción de la oposición sino porque ya se "dio orden desde esta Presidencia de que se reabriera y se escucharan las nuevas propuestas porque se quiere un acuerdo con el máximo consenso".

Así, ha agradecido que ahora PSOE y Adelante "se preocupen por la consolidación y estabilización de los puestos de trabajo, por la que no hicieron nada desde 1999 a 2011". "Vamos 304 a cero", ha dicho en relación al número de empleo estabilizados por el gobierno provincial del PP.

Salado ha incidido en que continuarán la negociación pero ha advertido de que no se puede estar "negociando eternamente", recordando el preacuerdo. Además, ha agregado, el hecho de que otras administraciones incluyan mejoras en sus bases de oferta de empleo público no debe paralizar ni dilatar la aprobación en la Diputación de Málaga "porque puede haber algún punto mejor" pero otros que no lo sean.

"Espero que llegue un acuerdo y la estabilización lo antes posible", ha reiterado Salado, quien ha lamentado que en esto haya también "demagogia": "Se puede estar más o menos acertado en la negociación pero los dos, no sólo una parte".

De esta manera, ha añadido: "Estamos abiertos a buscar consenso como ha habido en los ocho años de gobierno del PP y nuestro interés es que se haga la consolidación cuanto antes y con la mayor garantía". "La paz social va a continuar y si no la hay es porque no hay voluntad por alguna de las partes y nosotros sí la tenemos", ha finalizado el presidente de la Diputación.

Antes de que tomara la palabra Salado, en el debate de la moción, que no ha salido adelante por los votos en contra de PP y Cs; la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, y la diputada provincial del PSOE Patricia Alba han pedido que se retomara el diálogo dada la "importancia" para la estabilidad laboral y en la prestación de los servicios por parte de la Diputación.

"Son cuestiones de vital importancia y merecen que sean abordadas desde el consenso social y político, digo político porque la oposición no ha tenido ninguna participación", ha lamentado Sánchez, quien ha pedido también "transparencia y sosiego". A su juicio, las bases deben tener "el máximo consenso posible", recordando que el 24 de julio de 2018 en el pleno se aprobó por unanimidad que "no se aprobaría ninguna oferta de empleo público unilateralmente".

En los mismos términos, Alba ha criticado que se impidiera la entrada al pleno a más de 200 trabajadores durante el debate de la moción y ha incidido en que "la mayor RPT de la provincia tiene que tener rigor y sosiego pero ustedes han seguido por la senda peligrosa de no escuchar ni consensuar las principales cuestiones que atañen a los trabajadores".

Ha indicado la socialista que el diálogo es "requisito sine qua non para acabar con la temporalidad". "Estos trabajadores llevan años esperando estas bolsas de empleo público y las bases requieren del consenso de todos", ha apostillado, al tiempo que ha recordado el punto del pacto de gobierno de PP y Cs de que se igualarían las condiciones de acceso a la institución "y eso es lo que están pidiendo los trabajadores".

OTRAS MOCIONES

En el pleno ordinario ha habido dos tribunas de alcaldes, una del regidor de Cartajima, Francisco Benítez, sobre la problemática de la avispilla del castaño y otra del de Cuevas de San Marcos, José María Molina, respecto a la situación "insostenible" de la agricultura.

El PSOE ha presentado una moción, que no ha salido adelante, para que la Diputación colabore económicamente en la lucha contra la avispilla del castaño. Los 'populares' y Cs han rechazado que la Junta asuma todo el coste de las dosis de Torymus necesarias en la provincia en la suelta que se realiza de este depredador biológico o que dicho coste lo asuma al 50 por ciento la Junta y la Diputación, de manera que no recaiga en los ayuntamientos ni en los productores. También se ha rechazado que la institución ponga en marcha ayudas para que se compense a productores por la merma en la producción.

El alcalde de Cartajima, en nombre de regidores del Valle del Genal, ha subrayado que esta plaga puede provocar pérdidas de hasta el 80 por ciento; de hecho, este año, según Benítez, se ha perdido el 75 por ciento de la cosecha. Por ello, ha insistido en que mantener los castaños "es imprescindible no sólo por el valor medioambiental sino económico; la castaña es el medio de vida de 1.500 familias".

En este punto, ha señalado que este año se puede comprar libremente el depredador, tras autorizarlo el Gobierno central, y ha confiado en que la Junta destine más dosis que en 2019 y duplique la inversión.

También ha pedido Benítez que la Diputación pague lo adeudado el año pasado y que en el caso de su municipio asciende a 8.500 euros, "una cantidad ínfima y ridícula para esta Diputación pero que para nosotros es muchísimo". Ha recalcado que la despoblación "no es un esologan" y ha pedido: "No sean cómplices de la muerte de nuestros pueblos".

En el debate de la moción, el diputado de Medio Ambiente, Cristóbal Ortega, ha insistido en que la Junta ya ha presupuestado el número de dosis, que aumentará respecto a 2019.

En la sesión ha salido adelante por unanimidad, tras la inclusión de enmiendas, la moción urgente del PP de apoyo a los agricultores y ganaderos. Previamente, el alcalde de Cuevas de San Marcos ha solicitado que se apoye al campo: "No es una reivindicación de unos pocos sino de todos; nuestros precios cada vez están más bajos, son injustos y estamos a merced de las cadenas de distribución e intermediarios".

Incluso, ha añadido, "el precio se encarece hasta un 300 o 400 por ciento desde que salen del campo y llegan al consumidor final". La agricultura y la ganadería, ha dicho, "son garantía de supervivencia del mundo rural", por lo que ha agradecido el trabajo de la Junta de Andalucía adelantando el 70 por ciento del pago de la Política Agraria Común o las subvenciones al mundo rural "aunque no son suficientes". Molina ha pedido al Gobierno central una política de precios justa y que defienda al sector en la Unión Europea y de los "ataques arancelarios".

Asimismo, con el único apoyo del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos ha salido adelante el Plan Estratégico de Subvenciones 2020/2022, que asciende a 21,5 millones. La oposición ha criticado que no se realice una evaluación de los proyectos de años anteriores y "no se controle la eficiencia en el gasto público", así como que la mayoría de las ayudas sean "a dedo y sin concurrencia competitiva".

Al respecto, el diputado de Economía y Hacienda, Manuel López Mestanza, ha negado la discrecionalidad y ha criticado el "discurso repetido" de la oposición. Además, ha asegurado que "no se va a dejar de atender nada en materia social".

Tampoco ha salido adelante una moción del PSOE sobre el suelo hidráulico del comedor de la Térmica y las obras para sustituirlo. En este sentido, Salado ha rechazado las críticas de la oposición y ha manifestado que tras conocer los trabajos dio orden de que se paralizaran. Se ha aprobado con enmiendas la moción de Cs sobre el PFEA y la del PP sobre la declaracion de zona catastrófica de Campanillas tras las riadas.