El PP planteja una declaració institucional amb reivindicacions agràries i critica que el Botànic no firme

En declaracions als mitjans en els passadissos de Les Corts, Barrachina ha subratllat que representants de PSPV, Compromís i Podem "es van manifestar i van fotografiar" però ara "no volen subscriure" aquest text. "Cal recordar que l'eslògan de la manifestació era 'ja n'hi ha prou d'enganys' i el primer ha tingut lloc hui", ha agregat.

Preguntat sobre les raons que haurien esgrimit aquests grups, ha indicat que "cap, que no estaven d'acord amb el text". Sobre aquest tema, ha recordat que eixa declaració arreplega les reivindicacions entorn de les quals "es van fotografiar de manera cridanera" però "dies després i una vegada passada la tensió dels focus han decidit desatendre".

En la declaració es plantejava que Les Corts acordaren donar suport en les seues reivindicacions als agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana, i instar el Consell al fet que siguen ateses la totalitat de reivindicacions efectuades pel sector "impulsant les accions que siguen necessàries des d'aquesta Cambra i des del Govern valencià".

Entre les reclamacions, cita la revisió de la Llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària; crear un Observatori de preus i que es perseguisca la venda a pèrdues en la Llei de Comerç; un pressupost suficient per a cobrir les necessitats de les persones assegurades en el sistema d'assegurances agràries; activar mesures de gestió de crisi quan la situació ho requerisca; un pla de reconversió i reestructuració per als sectors agraris en crisi o la simplificació i harmonització de la normativa ramadera.

També reivindica el control, millora i simplificació de la gestió de la sanitat animal i vegetal; la disponibilitat de matèries actives per a fer front a les plagues i malalties; l'estudi previ i avaluació posterior de l'impacte dels acords amb tercers països i l'obligatorietat d'informar en les etiquetes les diferències normatives dels productes procedents de països tercers i els de la UE.

Defèn la necessitat d'una fiscalitat justa i àgil en la seua gestió per part dels productors amb una actualització del sistema fiscal agrari; la revisió del Codi Penal per a millorar la lluita contra els robatoris en el sector agrari; una Llei d'Emergència per danys de fauna sobre l'agricultura i ramaderia; una anàlisi dels recursos hídrics i inversió en obres hidràuliques, així com promoure la reputació dels agricultors i ramaders per la seua contribució ambiental.