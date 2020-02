Ribó sobre el nou frau de l'EMT: "El responsable s'ha compromès a pagar. No té més importància"

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa de presentació de l'Estratègia Urbana València 2030, preguntat per aquest assumpte després de conéixer-se que l'EMT va portar el passat any al jutjat la suplantació de la identitat d'un dels seus empleats per part d'una persona per a cobrar una nòmina del mes de setembre.

Aquest fet es va produir el mateix mes en el qual es va registrar el frau de quatre milions d'euros en l'empresa, que investiga el Jutjat d'Instrucció número 18 de València.

El passat mes de setembre una persona es va fer passar per un treballador de l'EMT per a canviar el compte bancari en la qual rebia la nòmina. Davant eixa petició, el responsable del departament "es va saltar, de manera puntual, els mecanismes de control de canvi de compte bancari", que consisteixen que qualsevol modificació s'ha de realitzar a través de la intranet de l'empresa.

Aquesta persona va admetre el seu error i va reposar la quantitat defraudada, que ascendia a uns 3.000 euros. En tractar-se d'un "error humà", segons han apuntat des de l'EMT, es van adoptar mesures "a nivell intern" i l'empresa "va reforçar" el control a l'hora de realitzar un canvi de compte bancari per als empleats.

"Sí, tinc informació. La informació és molt senzilla: algú en l'EMT va fer un canvi de compte corrent i eixe era fraudulent", ha respost Joan Ribó, que ha subratllat que aquest tema "s'ha tractat jurídicament".

"ALLÒ QUE HAURIA DE FER TOTHOM"

"No es va fer pel procediment normal i per açò el responsable ha hagut de pagar o s'ha compromès a pagar el frau, un mes de pagament d'un treballador", ha comentat el primer edil, que ha agregat que eixes coses passen i que no li dona "més importància". "Això passa i crec que no té més importància. No li done més importància", ha exposat.

Ribó ha insistit que quan es va descobrir eixe frau "es van reforçar els mecanismes perquè no es poguera repetir" i ha reiterat que la persona que ho va possibilitar "s'ha compromès a fer el pagament corresponent i s'ha responsabilitzat del mateix". Després d'açò, ha indicat que això "és allò que hauria de fer tothom".