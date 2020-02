Ribó sobre el nuevo fraude de la EMT: "El responsable se ha comprometido a pagar. No tiene más importancia"

Ribó se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa de presentación de la Estrategia Urbana València 2030, preguntado por este asunto después de conocerse que la EMT llevó el pasado año al juzgado la suplantación de la identidad de uno de sus empleados por parte de una persona para cobrar una nómina del mes de septiembre.

Este hecho se produjo en el mismo mes en el que se registró el fraude de cuatro millones de euros en la empresa, que investiga el Juzgado de Instrucción número 18 de València.

El pasado mes de septiembre una persona se hizo pasar por un trabajador de la EMT para cambiar la cuenta bancaria en la que recibía la nómina. Ante esa petición, el responsable del departamento "se saltó, de manera puntual, los mecanismos de control de cambio de cuenta bancaria", que consisten en que cualquier modificación se tiene que realizar a través de la intranet de la empresa.

Esta persona admitió su error y repuso la cantidad defraudada, que ascendía a unos 3.000 euros. Al tratarse de un "error humano", según han apuntado desde la EMT, se adoptaron medidas "a nivel interno" y la empresa "reforzó" el control a la hora de realizar un cambio de cuenta bancaria para los empleados.

"Sí, tengo información. La información es muy sencilla: alguien en la EMT hizo un cambio de cuenta corriente y ese era fraudulento", ha respondido Joan Ribó, que ha subrayado que este tema "se ha tratado jurídicamente".

"LO QUE TENDRÍA QUE HACER TODO EL MUNDO"

"No se hizo por el procedimiento normal y por eso el responsable ha tenido que pagar o se ha comprometido a pagar el fraude, un mes de pago de un trabajador", ha comentado el primer edil, que ha agregado que esas cosas pasan y que no le da "más importancia". "Eso pasa y creo que no tiene más importancia. No le doy más importancia", ha expuesto.

Ribó ha insistido en que cuando se descubrió ese fraude "se reforzaron los mecanismos para que no se pudiera repetir" y ha reiterado que la persona que lo posibilitó "se ha comprometido a hacer el pago correspondiente y se ha responsabilizado del mismo". Tras ello, ha indicado que eso "es lo que tendría que hacer todo el mundo".