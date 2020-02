Renfe programa 20.000 places de rodalies per a cobrir la demanda per a assistir al Carnestoltes a Alacant

A causa de l'elevada demanda per a desplaçar-se a la ciutat, es reforça l'oferta habitual de Rodalies en la línia C-1 Alacant-Elx, en tots dos sentits els dos dies, ha anunciat l'empresa en un comunicat.

Durant la vesprada i la matinada del dissabte al diumenge, es reforçaran les composicions dels últims Rodalies amb origen Múrcia i destinació Alacant, i s'ofereixen quatre trens especials amb origen i destinació Elx Carrús, en doble composició, a les 00.23 hores i 00.51 hores amb eixida des d'Elx Carrús a Alacant, i a les 23.25 hores i 23.52 hores en sentit invers.

Pel que es refereix a la jornada del diumenge 23 de febrer, circularan dos trens de rodalies especials entre les estacions d'Alacant i Elx Carrús a les 5.40 hores i a les 6.15 hores. Així mateix, a més del servici ordinari de diumenge, circularan com a especials dos trens amb eixida des d'Alacant a les 7.27 i 8.10 hores fins a Múrcia.

Renfe ha destacat que els trens de rodalies es converteixen així en "destacats protagonistes" a l'hora d'accedir al centre d'Alacant per a seguir les evolucions del Carnestoltes. "La seua capacitat per a facilitar una connexió ràpida i còmoda fins al centre de la capital constitueix una alternativa al transport mitjançant l'automòbil particular. En períodes festius els desplaçaments per motius lúdics i d'oci s'incrementen fins a un 40%", han informat.

Així mateix, han assegurat que el 60% dels viatgers "prefereixen utilitzar els trens de rodalies com a mitjà de transport durant els dies festius per motius de comoditat i preu". El desplaçament fins a les estacions de Rodalies sol efectuar-se a peu amb una durada mitjana d'entre 10 i 15 minuts.