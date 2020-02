La dona assassinada a Moraira va estar en el sistema VioGén del qual va eixir abans de produir-se els fets

La víctima va ser localitzada dilluns passat 17 sobre les 08.00 hores dins d'un contenidor en el carrer Móstoles per operaris del servici de neteja de Teulada-Moraira, encara que, segons han informat fonts coneixedores dels fets a Europa Press aquest dimecres, la víctima va ser degollada i depositada en el contenidor la matinada del dissabte 15 al diumenge 16.

El presumpte autor dels fets, la seua parella sentimental, un holandés de 59 anys, es va entregar en la Comandància de la Guàrdia Civil dilluns passat després de descobrir-se el cadàver i va confessar els fets.

La subdelegeda del Govern a Alacant, Araceli Poblador, ha assenyalat, a preguntes dels mitjans per una sentència en la qual es va absoldre el presumpte autor, i que la víctima, de 36 anys i nacionalitat romanesa, va estar en Viogén però que "en el moment de produir-se l'assassinat ja no hi havia cap ordre de protecció perquè ja no estava en vigor".

"Són decisions judicials en les quals no vaig a entrar ara, si es va prendre en el seu moment és perquè es va entendre que era oportú", ha insistit la subdelegada.

Poblador, en la concentració de repulsa celebrada a les portes de la Subdelegació a Alacant, ha incidit que es tracta del primer assassinat per violència de gènere a la Comunitat Valenciana, i que la xifra s'eleva a 11 dones assassinades a tota Espanya des de l'inici de l'any. Per açò, ha exigit que "tota la societat" ha d'implicar-se perquè en cas contrari "no acabarem mai".

A més, ha apostat per l'educació "ferma" en valors des d'"etapes molt primerenques" per a acabar amb aquest tipus de violència. "Educació, pedagogia i menys pins parentals; només així podrem acabar amb aquest flagell que és insuportable", ha prosseguit i ha recordat que el Pacte d'Estat va ser un "consens" de tota la societat i ha advertit que no es donarà "ni un pas arrere".

Sobre el cas, Araceli Poblador ha felicitat la Guàrdia Civil pel seu treball i ha recalcat que "ara" toca estar al costat de la família i del fill menor de la víctima. "D'ací a uns dies ens asseurem i analitzarem què és el que ha ocorregut", ha resolt.

Des de la Guàrdia Civil s'ha considerat "molt improbable" que el detingut passe hui a disposició judicial i s'ha subratllat que el cas està sota secret de sumari.

La subdelegada acudeix a la concentració de condemna convocada per l'Ajuntament de Teulada-Moraira, que ha decretat aquest dimecres com a dia de dol oficial.

HUIT ANYS PER A DENUNCIAR

Per la seua banda, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha insistit, des de la concentració de repulsa celebrada a València, que el cas "està ja declarat com violència de gènere" i que està sota secret de sumari.

"Açò de la violència de gènere és un tema molt complex perquè les dones tarden més de huit anys a atrevir-se a denunciar", ha lamentat Calero, que ha apuntat que "pareix ser que tenia una denúncia d'allunyament pels veïns que van denunciar" perquè van sentir "escàndol" en la vivenda que compartia la parella. En qualsevol cas, ha recalcat que el cas "ja estava sobresegut".

En eixe sentit, ha afirmat que quan es tinga "tot" es procedirà a analitzar els fets per a veure "el que ha passat, però de moment està tot sota secret".

Davant la Subdelegació del Govern a Castelló també s'ha celebrat una concentració de repulsa i condemna per l'assassinat de Moraira.

VIOLÈNCIA MÉS BRUTAL I CRUEL

En el transcurs de les concentracions s'han llegit un manifest en el qual s'ha denunciat que la violència de gènere "més brutal i cruel" s'ha acarnissat "amb una dona i amb el seu fill" que "patirà les conseqüències d'aquest assassinat".

S'ha recordat les 11 víctimes registrades aquestes huit setmanes de 2020 i les 1044 comptabilitzades des que existeixen registres, de les quals 132 són valencianes.

Xifres que posen de manifest "una realitat que no es pot normalitzar ni banalitzar", una violència "estructural" sobre la mitat de la població que impedeix "la plena llibertat, igualtat i seguretat de les dones" i de "els seus fills i filles".

Finalment, el manifest posa l'accent en què l'eradicació de la violència sobre les dones "no pot aconseguir-se sense abordar les actituds socials que la toleren o justifiquen", de manera que han reclamat com a "necessari" impulsar mesures "preventives i de sensibilització" fomentant l'educació en valors d'"igualtat i respecte" des de les etapes "més primerenques".

Així mateix s'ha defès el Pacte d'Estat com a instrument "integrador" i s'ha situat la violència de gènere com un assumpte "prioritari" de l'agenda política.