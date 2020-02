PP agradece el apoyo del PSCL al carácter único del MIR ante la "aberración" firmada por Sánchez e Iglesias

"Me alegro del cambio de opinión y espero que no les llamen mucho la atención en Madrid", ha ironizado el proponente quien, a pesar de aceptar unas enmiendas 'in voce' de los socialistas, ha considerado "desquiciante" y "esquizofrénico" que el PSOE de Castilla y León vote en contra de lo que ha firmado su partido hace dos meses sobre un asunto que, en su opinión, viene de la campaña de 2003 cuando José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que aprobaría la reforma del Estatuto de Autonomía que aprobase el Parlamento catalán.

Según ha augurado el procurador del PP, de salir adelante el traspaso a Cataluña de las competencias de formación sanitaria especializada para acceder a la formación en los hospitales catalanes primará catalán, conocer el estatuto o llevar un lazo amarillo más que saber operar.

"¿Qué calidad se puede esperar?", se ha preguntado el proponente al que ha respondido la socialista María Inmaculada García Rioja que ha recordado que todas las comunidades autónomas tienen competencias sobre las plazas en las modalidades del sistema de formación que ofertan cada año por especialidades y también unidades docentes además de participar en la convocatoria de las bases a través de la comisión de recursos humanos con una convocatoria anual "de carácter nacional", aspecto que ha reiterado en varias ocasiones a lo largo de su argumentación.

García ha reivindicado el MIR como "una gran prueba" y como "una buena manera" de seleccionar a los profesionales competentes que atiende propuestas de "todas las comunidades autónomas" y ha afeado al PP instar ahora al Gobierno de España a incrementar las plazas cuando Castilla y León dejó sin convocar entre 2011 y 2018 un total de 432 plazas, 62 este año, una verdad a medias a juicio de Vázquez.

"Hay que aumentar la oferta MIR pero saber a quién se juzga, porqué se juzga y en qué momento se juzga, defendemos sistema público de salud", ha sentenciado la socialista que ha votado a favor también de continuar aumentando la oferta de plazas MIR de aquellas especialidades deficitarias en Castilla y León, como Medicina Familiar y Comunitaria, para poder contar con el número de profesionales suficientes para afrontar con garantías el próximo recambio generacional "que se avecina".

El PP ha aceptado también la enmienda socialista para realizar los trámites oportunos para ofrecer a todos los MIR que se hayan formado en el Sacyl unas condiciones de contratación "óptimas" para evitar traslados a otros territorios.

Desde las filas de Ciudadanos, la procuradora María Montero ha advertido de que "con la salud no se juega" y ha pedido al Gobierno de la nación que "abandone el trueque" y no siga "regalando competencias" que "pueden romper a pedazos el admirado sistema nacional de salud" como "moneda de cambio" para la gobernabilidad.

"Somos firmes defensores de una sanidad única y universal, de lo que se debería preocupar el PSOE; de una sanidad igual para todos los españoles y no de contentar a aquellos a los que la gobernabilidad de España les importa un comino", ha sentenciado.

En el caso del Grupo Mixto, el viceportavoz, el leonesista Luis Mariano Santos, ha ironizado sobre el sentido de la PNL de "prevención política" del PP ya que, en su opinión, no está claro que ese acuerdo de gobierno vaya a traspasar la competencia "más allá de una declaración de intenciones".

Dicho esto, ha defendido el sistema MIR, un "modelo reconocido y considerado de éxito" para advertir de la mala costumbre de cambiar lo que funciona de forma correcta y no hacerlo en el sentido contrario.

Finalmente, el procurador de Vox, Jesús María García-Conde del Castillo, ha reivindicado el éxito del Sistema MIR y del sistema de transplantes como muestra de los buenos resultados de aquellas materias que no están transferidas a las comunidades autónomas lo que refuerza su opinión de mantener las competencias en el Estado para beneficiarse de economías de escala.