Agricultores y ganaderos reivindican en Pamplona "precios dignos en origen" y destacan que "el campo no va a parar"

La manifestación ha comenzado minutos antes de las 11.30 horas en la Cuesta de Santo Domíngo de Pamplona, precedida por una pancarta donde se leía el lema 'Sin agricultores y ganaderos ¿quién te dará de comer mañana?', y recibidos entre aplausos por las personas que les esperaban en el lugar. Se han visto también carteles con el mensaje 'El campo no se vende, se defiende' y se han coreado consignas como 'Si el campo no se arregla, guerra, guerra, guerra'.

Han llegado a la altura de la hornacina donde se coloca la figura de San Fermín durante los encierros de las fiestas de Pamplona. Y es que la protesta ha querido ser un encierro simulado donde los asistentes han cantado al santo antes de continuar su marcha por el recorrido de la tradicional carrera para continuar hasta la Plaza de las Merindades. Al mismo tiempo, un grupo de tractores recorría la avenida Zaragoza para llegar a este mismo lugar sobre las 12.30 horas.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, el presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha explicado que "el encierro es la fiesta más internacional de Pamplona y Navarra y, a través de él queremos visualizar los problemas de los agricultores y ganaderos" de la Comunidad foral. Ha considerado que esta movilización es "un punto de inflexión donde la sociedad nos está apoyando" y ha resaltado que "esto no tiene que parar".

Bariáin ha destacado que "llevamos décadas perdiendo dinero y estamos pagando a precio de 2020 y cobrando a precios de 1970". "Me gustaría a mi que los diputados que están en el Congreso se rebajase el sueldo hasta lo que cobraban en los años 70, veríamos cuánto duran", ha remarcado.

"No hace falta que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, nos anime a no parar porque lo que tiene que tener claro es que no vamos a parar hasta que él y Pedro Sánchez implementen medidas". En este sentido, ha aclarado que esta protesta "no es una crítica a ningún partido porque durante cuatro décadas han pasado todos los partidos del arco parlamentario, tanto en el gobierno de aquí -Navarra-, como de Madrid y en Bruselas; por tanto es una manifestación para que, de una vez por todas, se implementen medidas y sepan que el campo no va a parar, vamos a seguir en las carreteras hasta que haya solución".

Por su parte, el presidente de UCAN, José Mari Martínez, ha manifestado que "estamos cansados de no percibir un precio digno en origen por nuestros productos". "No se puede producir por debajo de costes, no nos tiene que costar dinero producir, trabajar no nos puede costar dinero", ha recalcado.

"La sociedad se tiene que dar cuenta de que hacemos una alimentación sana y saludable pero que tiene un costo, no nos pueden comparar con terceros países que sabe dios cómo tratan a su mano de obra y los productos", ha destacado. "Tenemos que ser perceptores de una renta justa por nuestros productos", ha reivindicado.