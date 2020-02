Calero veu "una decisió adequada" la instrucció de la Policia perquè agents atenguen en valencià en Comissaries

Calero s'ha pronunciat en aquests termes aquest dimecres a preguntes dels mitjans referent a açò després de presidir el minut de silenci que s'ha guardat en repulsa de l'últim cas de violència masclista, ocorregut a Moraira.

"Crec que estem en una terra que tenim dos llengües", ha apuntat la delegada del Govern central, que per açò ha valorat que creu que "està bé que hi haja policies i qui vullga que se li parle en valencià, que hi haja recursos suficients perquè puguen expressar-se en la seua llengua amb total llibertat".

Ha aclarit també que es tracta d'una recomanació": "És tot per a facilitar la comunicació amb els ciutadans, crec que és una decisió adequada", ha emfatitzat.

La Plataforma Per la Llengua, en un comunicat d'aquest dimarts, va valorar aquesta decisió després de les últimes "alertes" realitzades per l'entitat per "noves discriminacions lingüístiques d'agents de Policia contra els ciutadans" i va posar en valor que "pareix que la direcció del cos vol començar a posar-li remei".

Aquesta entitat ha reivindicat que aquesta nova ordre arriba després de les seues reclamacions després de denunciar "diverses situacions de discriminació a Elx, Tavernes i València".

El delegat de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, Manuel Carceller, ha valorat aquesta instrucció com "un pas endavant en la defensa dels drets lingüístics per part dels cossos policials".

Carceller ha advertit que estaran "vigilants" en "el compliment d'aquesta instrucció" i en què "ningú s'escude en les excepcions puntuals per a saltar-li-la". Malgrat aquest primer pas, per a l'ONG del valencià "caldria anar més enllà", perquè "no s'adecua encara a la igualtat entre els ciutadans que parlen valencià i els que parlen castellà".

"De fet, tota la Policia Nacional destinada al País Valencià hauria d'entendre el valencià, com estableix l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic", ha conclòs.