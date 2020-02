Juste (PP) propone un pacto autonómico para invertir 3.000 millones de euros en infraestructuras en Aragón

Estas infraestructuras son el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto del futuro Corredor Cantábrico-Mediterráneo; la reapertura del paso ferroviario internacional Canfranc-Pau; la Travesía Central de los Pirineos (TCP); la autovía A-40 Teruel-Cuenca; los tramos El Burgo-Fuentes de Ebro y Fuentes-Ventas de Valdealgorfa de la A-68; el tramo Teruel-Ademuz de la N-330 y el desdoblamiento del tramo Alfajarín-Fraga de la N-II.

También, la autovía A-22 entre Huesca y Siétamo; la A-23 entre Huesca y Somport; la puesta en servicio del túnel de la A-68 en la salida de Zaragoza; la transformación en autovía de las carreteras que enlazan Aragón con Navarra por la provincia de Zaragoza entre Figueruelas y Mallén, la A-68, y en la provincia de Huesca, la A-21; la autovía Daroca-Calatayud (A-24); la autovía Monreal del Campo-Alcolea del Pinar (A-25) y la construcción de la autovía A-14. La iniciativa se tramitará la semana próxima, en la sesión plenaria del Parlamento.

En rueda de prensa, Joaquín Juste ha dicho que "Aragón tiene una situación estratégica envidiable", pero no se puede desarrollar la logística "si no tenemos infraestructuras de acuerdo al siglo XXI", de ahí la propuesta de pacto del PP. Ha observado que estas obras no solo son de ámbito autonómico, sino también estatal.

El parlamentario del PP ha lamentado que "nadie está pendiente de estas infraestructuras", cuando se están negociando, en el ámbito nacional, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020 y "se ofrecen millones de euros a otras Comunidades autónomas".

También ha tildado de "vitales" las infraestructuras reseñadas "para tener personas en el territorio, en la España vaciada". Juste ha criticado al Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien "se comprometió en el Senado con la mejora de la N-260 por Lérida, vino a Alcañiz y no dijo nada de la A-68", lo que aumenta la "preocupación" del PP.

Por otra parte, Joaquín Juste ha lamentado que la Administración General del Estado no esté "a la altura de las circunstancias" para ayudar a la provincia de Teruel tras el paso del temporal 'Gloria' y ha llamado la atención sobre los pabellones municipales, caminos y carreteras dañados por la nieve, así como la necesidad de recuperar la actividad económica de los particulares. "Hasta hoy ni un céntimo para Aragón", ha criticado.