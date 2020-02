PP insta al Gobierno PRC-PSOE a aprobar en dos meses el desarrollo de la Ley de Transparencia

Así lo reclaman los 'populares' en una proposición no de ley (PNL) que se debatirá en el Parlamento de Cantabria el próximo lunes, día 24, en la que, además de pedir la aprobación y publicación en dos meses de dicho decreto, pide que éste desarrolle "todas" las previsiones contenidas en la Ley de Transparencia y que las mismas sean "de obligado cumplimiento" al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

En rueda de prensa, la diputada del PP Isabel Urrutia ha criticado la "huida hacia adelante" y la "crónica de un incumplimiento intencionado" llevada a cabo, a su juicio, por el bipartito PRC-PSOE en materia de transparencia y, concretamente, en lo relativo a la Ley.

Para Urrutia, socialistas y regionalistas pasaron de criticar al Gobierno del PP en la legislatura 2011-2015 por no aprobar una Ley de Transparencia a protagonizar un "incumplimiento de tiempos y una estrategia de indolencia involuntaria en la gestión" en esta materia desde que llegaron al Ejecutivo.

La diputada popular ha acusado a PRC y PSOE de haber demorado en el tiempo la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Transparencia, norma que se aprobó en el Parlamento regional el 12 de marzo de 2018, se publicó en el BOC el 29 de ese mes y que no entró en vigor hasta el 29 de septiembre.

Urrutia ha recordado que la propia ley establece un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma para aprobar su desarrollo reglamentario, algo que no se ha hecho pese a que este plazo ha expirado.

La diputada del PP ha insistido en lo deliberado de la actuación del Gobierno. "No aprobar para no publicar. No aprobar para no contar. No aprobar para ocultar. Esa es la finalidad y ese es el objetivo del Gobierno para que un año después de que tuviera que estar aprobado el decreto de desarrollo de la ley de transparencia no lo esté", ha afirmado.