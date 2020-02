Paula Echevarría cierra el blog que la convirtió en una de las 'influencers' más seguidas

Gracias a este proyecto, Paula Echevarría se coronó como una de las influencers más seguidas (y queridas) de nuestro país. Pero, ahora, diez años después, a la actriz le toca despedirse de su blog de moda Tras las pistas de Paula, que hacía para la revista especializada Elle, un espacio en el que compartía sus looks y se sinceraba con los muchos seguidores que se han granjeado durante esta temporada. Sin embargo, por motivos que aún se desconocen, Echevarría ha decidido poner punto y final a la etapa que le dio fama internacional.

"¡Hoy se cierra Tras la Pista de Paula y solo puedo pensar en daros las gracias por todos estos años! Diez, ni más ni menos. ¡Pienso en la cantidad de cosas que he vivido y me han pasado a lo largo de estos años y me parece mentira! Sobre todo, porque yo tengo la sensación de que fue ayer cuando empecé", ha escrito la actriz –a quien sus seguidores desean volver a ver en la piel de Ana Ribera, protagonista de Velvet–.

No obstante, ha querido dar una puntada positiva a este triste mensaje que habrá dejado a más de un huérfano en materia de lectura de moda. "El blog se cierra, pero el Instagram no… Así que, mientras queráis, aquí podréis seguir Tras la pista de Paula", ha concluido, no sin antes poner un "gracias" en letras mayúsculas.

Como cabía esperar, en menos de 24 horas ya casi roza los 24.000 me gusta y ya cuenta con casi 500 comentarios entre los que destacan, más allá de las despedidas, las palabras de agradecimiento por haber cultivado tanto su blog durante la última década.

Seguirá hablando de moda…

Tal y como advirtió en el post de despedida de su blog, su cierre no implica que Paula y sus pistas no vayan a seguir haciendo las delicias de sus más de tres millones de seguidores. Para demostrarlo, ya ha subido una publicación con un look digno de imitar con jeans, sudadera y trench que, como suele ser habitual en su cuenta de Instagram, ya acumula más de 20.000 likes y numerosos comentarios agradeciendo que no abandone su labor divulgativa –en lo que a moda se refiere–.