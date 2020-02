Ni contigo ni sin ti: cómo abordar una relación de pareja a distancia

El realizador Carlos Marqués-Marcet lo retrató a la perfección en su debut cinematográfico 10.000 km. En esta película - con la que consiguió cinco biznagas en el Festival de Málaga de 2014- el director abordaba el tema de las relaciones a distancia en plena era de Internet, esa donde Facebook, las videollamadas y los ‘whatsapp’ nos aproximan (al menos virtualmente) por muy separados que estemos.

Los actores Natalia Tena (Juego de tronos) y David Verdaguer (Lo dejo cuando quiera, Verano 1993) daban vida a Alex y Sergi, una pareja consolidada que vive en Barcelona y se plantea la paternidad cuando una beca en Los Ángeles les pone a prueba para mantener su relación a flote durante un año a 10.000 kilómetros de distancia.

Desde la llegada del nuevo milenio la red ha propiciado que surjan romances entre personas que viven muy alejadas pero siempre han existido, además, aquellas parejas que por determinadas circunstancias - como por ejemplo motivos laborales, de estudios, buscarse la vida fuera del país de origen o el cuidado de algún familiar enfermo- han tenido que vivir separados durante temporadas. ¿Qué hacer para mantener la llama viva y también la confianza cuando a los amantes les separan los kilómetros?

Antes de embarcarse en una relación de pareja a distancia resulta imprescindible analizar si ambas partes la ven viable y se sienten con capacidad para afrontarla durante un tiempo más o menos largo. Las relaciones a distancia no son imposibles pero sí llevan inherentes una serie de dificultades que hace conveniente que la pareja hable y se ponga de acuerdo en varios aspectos. Algunos de los más importantes deberían ser:

- Valorar el tiempo que cada uno de los miembros de la pareja está dispuesto a esperar hasta que puedan estar físicamente juntos o, si por el contrario, la separación no es importante para ninguna de las dos partes.

- Establecer qué tipo de pareja se quiere tener en lo que respecta a la exclusividad y el compromiso. Esto ayudará a minimizar los celos y la desconfianza a causa del menor conocimiento y control de lo que hace el otro.

- Pactar el tipo y la frecuencia de la comunicación que tendrán en los periodos en los que estén distanciados y programar el calendario de encuentros que les gustaría tener para revitalizar los momentos de intimidad entre la pareja.

¿Qué pautas convendría seguir para lograr que la relación a distancia sea lo más sana y duradera posible?

Tener un proyecto de futuro

Aunque parezca una obviedad, hacer planes y tener una motivación que haga más llevadera la separación tiene muchísima importancia. En la mayoría de los casos, la separación será transitoria y un paso previo para lograr el objetivo de estar juntos. La pareja debe establecer esas metas así como los pasos y los tiempos para alcanzarlas.

Mantener la comunicación de forma fluida

Cada pareja deberá establecer qué tipo comunicación quiere y con qué frecuencia la necesita. No hay por qué preocuparse, la era de la globalización va a poner a sus disposición infinidad de recursos para no perderse de vista: teléfono, email, mensajes y audio de whatsapp, videollamada… Es de vital importancia que ambos miembros compartan cosas, desde las más nimias del día a día hasta sus sentimientos más profundos. Esto estrechará los vínculos y mejorará el conocimiento mutuo.

Saber vivir en soledad

Cuántas veces se oye eso de ‘vive en pareja para no estar solo’. En el caso de las relaciones a distancia, esta frase pierde todo su sentido. Cada una de las partes debe hacer el el propósito de afrontar su miedo a la soledad y pasar tiempo de calidad con uno mismo para fomentar su autonomía y autoestima. En ningún caso se debe culpar al otro de esa situación de soledad.

Tiempo para uno mismo

Este tipo de relación sentimental propicia el desarrollo personal. Hay más tiempo para uno mismo y cada persona deberá gestionarlo como mejor le parezca: volcarse en el trabajo o los estudios, disfrutarlo con los amigos y familiares, hacer planes o actividades... Tan importante es mantener la comunicación con el otro como comprender que está pasado de moda lo de ‘guardarle ausencia’ y que la vida no gira exclusivamente alrededor de la otra persona.

Valorar el tiempo juntos

En la medida que sea posible, pasar fines de semana o periodos más largos juntos ayudará a insuflar nuevas energías a la relación. Estos momentos de intimidad pueden convertirse en un termómetro estupendo para valorar lo que podría ser la convivencia en un futuro y ayudarán a recargar pilas de cara al nuevo periodo de separación. Hay que intentar que estos momentos en común se conviertan en tiempo de calidad para la pareja.

Potenciar la confianza y no dejarse abatir por la nostalgia

Hay que tener en cuenta que la confianza representa uno de los pilares básicos de una relación y la distancia va a ponerla a prueba de forma constante. Comunicar los sentimientos con total sinceridad y crear un clima seguro entre ambos es básico para generarla. Además, cuando la distancia se haga dura y uno de los dos miembros de la pareja esté abatido por la nostalgia, no conviene hacerle sentir culpable y sí sincerarse y contarle lo que nos ocurre. No hay que olvidar que las relaciones a distancia se sustentan en conexiones sentimentales y no físicas.