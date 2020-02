Hay personas olvidadizas por naturaleza y otras que tienen tantas cosas en la cabeza que en ocasiones no reparan en sus acciones más mecánicas. La consecuencia de lo anterior: no encontrar dónde se han dejado las gafas, el mando a distancia, un cuaderno… En esta circunstancia, qué malo sabe tener que usar ese objeto y no tener ni idea de su paradero. Para los despistados que se hayan sentido identificados, Tile Sticker aparece como una sugerente opción para evitar el incordio habitual provocado por estas pequeñas lagunas mentales.

Tile es una compañía estadounidense especializadaen dispositivos bluetooth que ejercen de localizadores. Uno de sus productos es el Sticker, un botón adhesivo inteligente que se coloca en ese objeto que sabemos que tarde o temprano extraviaremos y que gracias a la sencilla app instalada en el móvil (iOS y Android) podremos encontrar. Si sospechamos que está cerca (ese mando a distancia detrás de un cojín del sofá), el Sticker sonará y lo oiremos.

Un Tile Sticker pegado en el mando a distancia (Tile)

Este botón ‘mágico’, con unas dimensiones de 27 mm x 7,3 mm, tiene un rango máximo de 46 metros, es resistente al agua y su batería dura tres años. Comercializado en pack de dos y cuatro unidades, puede comprarse en la web oficial de Tile, si bien está disponible en Amazon, donde cuestan 39,99 euros y 50,22 euros, respectivamente.

¿Y si he perdido el móvil?

Si lo que ha ‘desaparecido’ es el móvil y tenemos un localizador Tile a mano, al pulsarlo dos veces el móvil pitará incluso aunque esté en modo silencio.

El Tile Pro, como un llavero

Dentro de los gadgets ideados por Tile, el de mayor rango es el Pro, con 122 metros. Su diseño se asemeja al de un pequeño llavero, por lo que por ejemplo resulta ideal para las llaves, las bolsas o tener controladas a las mascotas. Además, funciona a su vez con el Asistente de Google, Alexa o Siri, otra ventaja añadida en el hogar.

También se venden el Tile Mate (llavero; alcance de 61 metros) y el Tile Slim, con la forma de una tarjeta de crédito, de ahí su idoneidad para guardarlo en la cartera o junto a documentos. La empresa ofrece a su vez combos integrados por varios tipos de localizadores.

El mapa y la comunidad Tile

El paradero del preciado objeto puede verse en un mapa. Cuando el rango ya no da alcance, aparecerá el último registro realizado. Entonces la solución pasa por recurrir a la comunidad Tile, donde dispondrá de la ayuda de usuarios conectados.