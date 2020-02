El doloroso reencuentro entre Gonzalo y Susana en 'El debate de las tentaciones': Él se rompe y ella pone distancia

Susana Molina y Gonzalo Montoya protagonizaron la ruptura más lacrimógena de La isla de las tentaciones. La murciana se dio cuenta en el reality de que ya no estaba enamorada de su ex pareja, por lo que decidió marcharse sola. Tras la separación él ha confesado en los platós que no ha pasado página y que apenas ha coincidido con la joven. Sin embargo, este martes volvieron a verse las caras.

En el arranque de El debate de las tentaciones el sevillano no pudo contener las lágrimas. No se sentía preparado para reencontrarse con su ex novia, con quien vivió 6 años de relación desde su participación en Gran Hermano 14. Por ello, Molina aseguró antes de entrar al plató que iba a ser precavida, ya que no quería darle esperanzas.

"Verle así de mal me desestabiliza mucho y me rompe. No sé qué hacer. Me apetecería darle un abrazo, pero no quiero que tenga una esperanza o se derrumbe con mi actitud", avisó. Montoya entendió la actitud de su ex pareja, aunque afirmó que desearía volver con ella porque es la mujer de su vida.

"Me apetecería darle un abrazo, pero no quiero que tenga una esperanza"

De esta forma, el esperado reencuentro se produjo con un largo abrazo. Entre lágrimas, el sevillano pronunció un "te quiero", a lo que Molina le respondió cariñosamente: "No llores más". A partir de este momento, Sandra Barneda se sentó a charlar con ellos en una cordial conversación que fluyó correctamente.

La ex concursante admitió en la entrevista que actualmente se encuentra "muy bien", mientras su ex pareja negó que él estuviera igual. En este sentido, Montoya admitió que sus malos comentarios en La isla de las tentaciones y durante la relación fueron porque él es "muy inseguro" y se protege con "una coraza". Además, confesó que él era muy dependiente de la murciana dentro de la pareja.

De esta manera, ambos se mostraron con actitudes muy distintas en su reencuentro, aunque se trataron con amor: "Le tengo mucho cariño, le quiero. Ha perdido mucho tiempo culpándome a mí y culpándose a él, no hay que buscar un culpable, ha pasado y ya está", opinó Molina sobre el empresario.

La despedida se produjo con un nuevo abrazo. Montoya admitió que se sentía más aliviado tras la conversación, en la que recalcó sus sentimientos hacia la ganadora de GH 14: "Espero que algún día encuentres a alguien que te ame como yo te amo", se sinceró en el plató de El debate de las tentaciones.