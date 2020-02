Almudena Cid, en 'El hormiguero': "Lo que más que costó cuando me retiré era decidir qué quería hacer"

La exgimnasta Almudena Cid fue la invitada de este martes en El hormiguero, al que acudió para comentar con Pablo Motos su faceta como actriz en la serie El secreto de Puente Viejo, de Antena 3.

Antes de empezar la entrevista, la vitoriana le preguntó al presentador: "¿Cuándo me dan la tarjetita esa platino?", y Motos le contestó que tenía que ir más de diez veces como invitada, ya que las que fue "siendo colaboradora, no cuentan".

Y es que Cid trabajó en El hormiguero en 2008, cuando se emitía en Cuatro, y recordaron que "daba el tiempo de una forma absurda" mientras veían algunas imágenes de aquella época.

Motos quiso saber el cambio de deportista de élite al mundo de la interpretación: "¿Te ha costado que te respeten como actriz por haber sido gimnasta?". A lo que Cid le contestó "he tenido de todo".

El presentador siguió insistiendo: "¿Cómo gestionas a la gente chunga?". La invitada respondió que "he aprendido mucho a lo largo de los años. Al principio me afectaba mucho y eso me provocaba inseguridad".

Y añadió que "cuando uno está seguro de si mismo, esos comentarios te influyen muchísimo menos". También recordó que "lo que más que costó cuando me retiré era decidir qué quería hacer y parte de la culpa la tenéis vosotros porque [cuando era colaboradora del programa] me hicisteis hacer muchas veces de la niña de El Exorcista".

Concluyó el tema del cambio de profesión afirmando que "antes me expresaba con el cuerpo y ahora también lo hago con las palabras".

Su nueva faceta como actriz

La vitoriana, que lleva desde el mes de septiembre en El secreto de Puente Viejo: "Haces un poco de señorita Rottenmeier, pero no sé si sí o si no", afirmó Motos. Entonces Cid le explicó que su personaje, Manuela, "es un poco señorita Rottenmeier, pero buena. Está feliz porque es parte de la familia Solozabal y cuida de las tres niñas".

El presentador quiso saber la trayectoria de la serie: "Soy la actriz número 726 que participa en ella y llevan más de ocho años de emisión. En Italia es una ficción súper vista", señaló la actriz.