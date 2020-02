Enrique, el padre de la niña que cayó desde la ventana de un colegio en Valladolid: "No ha sido un accidente"

Enrique Jiménez, el padre de la niña que cayó por la ventana el pasado jueves, ha declarado para el programa Espejo Público lo que vivió ese día cuando se enteró de que su hija había sufrido un accidente y denuncia el trato que le dio el dispositivo policial desplegado en el colegio.

Tras la caída, la niña tuvo que ser intervenida de urgencia por las fracturas que tenía en la cabeza después de la caída y le tuvieron que hacer un drenado para bajarle la inflamación del cráneo. Ahora, la menor sigue ingresada pero se encuentra "estable", según su padre.

Enrique Jiménez asegura que cuando llega al colegio y se entera que su hija ha sufrido un accidente no le permitieron acompañar a su hija en la ambulancia: "No me dejan montarme con ella ni acercarme absolutamente para nada. Yo tiro para el clínico como he podido. Me han dejado salir cuando ellos han querido".

El padre continúa explicando lo que pasó cuando llegó al colegio: "Cuando he venido aquí, había un dispositivo enorme, de mas de diez policías. Han cerrado todas las salas, han acordonado todo el hospital por miedo a las represalias", narra, todavía en estado de shock.

El padre de la niña explica que fue escoltado por la policía hasta en el ascensor del hospital. Además, preguntado por la presencia o no de una profesora en el aula en el momento del accidente, asegura: "Tengo cierta información, pero no puedo asegurar lo que no he visto". " Un testigo me dijo que sí y otro que no, no puedo aclararlo", añade.

Enrique asegura que esto "no ha sido un accidente, es una negligencia" porque no entiende que, estando presente una profesora, deje la ventana abierta, mesas al lado y permita a la niña subirse en una de ellas.