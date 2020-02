El ple de la Diputació aprova per consens iniciar el procés per a convertir Divalterra en ens públic

La Diputació de València ha iniciat aquest dimarts el procés de conversió de Divalterra i el Patronat de Turisme en un únic organisme públic que continuarà prestant els serveis de tots dos ens de forma unificada i sota el control d'Intervenció de la Diputació. Així ho han decidit en el ple de febrer els sis grups representats en la cambra provincial, que han donat llum verda de forma consensuada a aquest procés en el qual s'ha fet partícips als representants dels treballadors.

El president de la Diputació, Toni Gaspar, ha llegit durant el ple l'esmena al dictamen de la Comissió d'Administració General de 24 de gener del present any, que inclou com a principal novetat la creació d'una comissió informativa en la qual estaran representats tots els grups i en la qual podrà debatre's la memòria que inclourà les possibles formes de gestió del nou organisme públic, així com la proposta d'estatuts. Esta esmena arriba després que el mateix Gaspar posposara 15 dies l'inici del procés de conversió a petició dels grups de l'oposició, a la recerca del consens aconseguit.

Els representants dels grups polítics en l'oposició han agraït al president la seua invitació al diàleg. El diputat del PP Carlos Gil ha valorat la creació de la comissió informativa que permeta a tots els grups “disposar de la informació dins del termini i en la forma escaient”. Populars i Vox han votat a favor d'aquest procés de conversió al costat de l'equip de govern format pel PSPV i Compromís, mentre que Ciutadans i La Vall s'han abstingut després de valorar positivament la voluntat d'implicar a tots en el futur de Divalterra.

El portaveu de la Vall ens Unix, Joan Sanchis, ha proposat que els estatuts del nou ens públic recullen l'esperit de la Diputació d'ajudar als pobles més xicotets, extrem que podrà abordar-se en la comissió informativa creada per a escoltar a tots els representants públics de la Diputació, com ha recordat el president, Toni Gaspar.

Un mes de termini per a la Memòria

Amb l'aprovació de l'expedient per a la transformació d'aquests dos ens dependents de la Diputació en un diferent, que garantisca una gestió més eficient i sense augmentar cap cost, s'obri un mes de termini perquè la Secretaria General de la Diputació i Direcció Gerència de Divalterra elaboren una memòria justificativa que valore les possibles formes de gestió previstes en l'article 85.2 a de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local (LRBRL).

La transformació de Divalterra i el Patronat de Turisme suposa la total garantia dels drets dels treballadors i treballadores, que va ser el compromís adquirit pel president Gaspar com a punt de partida per a este procés, assegurant al seu torn la continuïtat en la prestació del servei que es ve exercint en els municipis valencians.

L'objecte social recollirà les activitats que fins ara Divalterra executava per encàrrec de la Diputació de València, com la gestió de les brigades forestals, o l'enquesta d'infraestructures locals, a més de competències en turisme.

El model de gestió triat ha de quedar justificat en la memòria que, a més, ha d'incloure una proposta d'Estatuts per al nou organisme, amb les seues funcions i competències, els màxims òrgans de direcció, el patrimoni i els recursos econòmics que se li assignen i el règim de recursos humans i contractació. Tot amb l'objectiu de reforçar els controls sobre l'activitat de l'empresa i aclarir el funcionament i la gestió del personal, garantint els drets de les plantilles de Divalterra i de Turisme.

Declaracions institucionals

En el ple de febrer s'ha arribat també a altres acords que han derivat en sengles declaracions institucionals sobre la jubilació anticipada, la millora dels serveis de Rodalia o el suport al sector agrícola i la manifestació en la qual el col·lectiu defensa els seus interessos.

Abans, i com a obertura d'esta sessió plenària en la corporació provincial, el president no va faltar al seu compromís en la lluita contra la violència masclista i en defensa de vides lliures de violència. Toni Gaspar va recordar a Rosa María, Lorena, Clara i Ana, les quatre dones que van perdre la vida durant l'últim mes a les mans de les seues parelles o ex parelles.