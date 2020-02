Arcelor analiza un fallo en un extractor de las baterías de coque que provocó una nube densa por la quema por antorcha

Arcelor ha señalado, asimismo, que se está analizando ahora la causa del fallo, al tiempo que se comunicó sobre el mismo tanto a la Consejería de Medio Ambiente como al Ayuntamiento de Gijón, como marca el protocolo en estos casos.

Además, según la compañía siderúrgica se trató de una emisión "muy breve", aunque se analiza también si hubo afectación al Medio Ambiente.

"En principio el problema está solventado", han apuntado desde ArcelorMittal. No obstante, en tanto no esté localizado el fallo, se seguirá en ese caso usando la quema por antorcha, aunque han considerado que no deberían producirse más nubes.

En todo caso, han señalado que en 24 horas deberán mandar un nuevo informe a la Consejería para indicar si el problema está ya solucionado o no.