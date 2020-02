El desmantelamiento de 81 narcopisos al año en Ciutat Vella no impide su rebrote

Acció Raval ha fijado un mensaje en su cuenta de Twitter: "Ante el aumento de narcopisos en el Raval, ponemos a disposición el punto de información para dar asesoramiento sobre la denuncia de esta situación". Lo abrireron los días 1 y 15 de febrero de las once y media de la mañana a la una y media del mediodía en el número 15 de la calle Vistalegre y lo volverán a abrir el próximo sábado 22. "Ahora son tres veces al mes mientras que antes la frecuencia era más baja", cuenta Àngel Cordero, miembro de la asociación de vecinos, y lo atribuye a que desde septiembre los narcopisos han vuelto a multiplicarse en este barrio de Ciutat Vella. Si antes la acción policial había logrado que quedaran "entre cinco y nueve", ahora hay "una treintena", asegura, a pesar de que anualmente Mossos d'Esquadra y Guàrdia Urbana desmantelan conjuntamente 81 narcopisos y puntos de venta de droga en el distrito, el que más los concentra en la ciudad.

Según datos que han facilitado fuentes municipales a 20minutos.es, desde enero de 2017, cuando se intensificó la lucha para hacerlos desaparecer, y hasta diciembre de 2019 las operaciones policiales en Ciutat Vella se saldaron con 244 cerrados y 313 detenciones y en lo que va de 2020, los cierres han sido 19 y los arrestos, 25.

Los vecinos, sin embargo, no atribuyen el incremento de los narcopisos a que las actuaciones de Mossos y Urbana no sean suficientes -la última acabó ayer lunes con cuatro pisos desmantelados y cinco detenidos en la calle Príncep de Viana-, sino, sobre todo, a que hay "mucha vivienda vacía" y eso favorece que los narcotraficantes las ocupen para vender droga. "La policía antes no hacía nada, pero ahora está haciendo su trabajo", afirma Cordero.

Datos del Ayuntamiento señalan que en Barcelona existen 10.052 pisos vacíos, solo el 1,24% de los que hay en la ciudad (811.106), pero los vecinos consideran esta cantidad excesiva. "Podemos hacer todas las operaciones policiales que queramos, pero si hay vivienda en desuso las mafias lo tienen muy fácil", apunta Cordero, que reclama a las administraciones políticas para que esta se destine a "familias que no pueden pagar el alquiler", lo que a su vez serviría para reducir los narcopisos. También pide más atención de los servicios sociales "a las personas consumidoras".

Y es que los vecinos están hartos de los problemas que acarrean los narcopisos, sobre todo, "degradación de escaleras, peleas y sensación de inseguridad porque mueven a gente que puede ser peligrosa".

