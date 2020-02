De iPhone a Samsung: cuatro móviles reacondicionados con los que ahorrarás dinero, pero no calidad

Quien diga que no, miente (o es un hipster): a todos nos gusta estar a la última. Sobre todo, si se habla de tecnología. Este es, quizás, el principal motivo por el que el mercado de los smartphones va que vuela en lo que a novedades se refiere y no hay mes en el que alguna de las principales firmas no nos deje con la boca abierta con sus últimas prestaciones. Sin embargo, la mayoría no pueden permitirse adquirir los terminales de los que todos los entendidos hablan… ¿O sí?

El mercado de los reacondicionados –o, lo que es lo mismo, móviles de segunda mano– es la mejor opción para aquellos que quieren pagar poco y estrenar móvil o para los que, por problemas de bolsillo, tienen que esperar un tiempo prudencial antes de hacerse con smartphones de última generación. Una nueva forma de compra que permite ahorrar dinero (que no calidad) que ha encontrado en Amazon la horma de su zapato –y nosotros hemos dado con cuatro modelos que lo corroboran–.

Además, el universo de los reacondicionados del gigante de las compras cuenta con la etiqueta Amazon Renewed, lo que implica que han sido inspeccionados y testados para lograr un funcionamiento y apariencia prácticamente nuevos, que cuentan con un año de garantía y que sus baterías tienen, como mínimo, el 80% de capacidad. ¿Te animas a comprobarlo?

Móviles de segunda mano que merecen la pena

- BQ Aquaris X5 Plus.Aún puedes ser uno de los últimos que disfrute de este móvil nacional, pues apenas quedan terminales sin estrenar accesibles. Y, la verdad, merece la pena si buscas un móvil que pese poco (49 gramos), con una cámara potente (Full HD) y no te importa que su memoria sea de 16 GB.

BQ Aquaris X5 Plus Bq

- iPhone 7. Aunque también está disponible en la versión de 16GB, la reducción de precio y las prestaciones no compensan tanto como en la de 128GB. Pantalla panorámica, cámara con estabilización óptica o su resistencia al agua son solo algunos de los detalles que ya han convencido a miles de usuarios de todo el mundo.

iPhone 7 iPhone

- Samsung Galaxy S8.Si bien es cierto que en Amazon puede comprarse de primera mano, reacondicionado te ahorras casi 30 euros que puedes invertir en una carcasa y un protector de cristal templado, por ejemplo. ¿Lo mejor de este modelo? Una pantalla manejable de 5.8 pulgadas y sus 64 GB de memoria. Eso sí: ¡corre! Amazon ya ha colgado el cartel de últimas unidades…

Samsung Galaxy S8 Samsung

- iPhone X.Los amantes del universo Apple conocerán de sobras este modelo última generación que destaca, además de por su resistencia al agua y al polvo, por su pantalla de 5,8 pulgadas con una resolución ultra HD, un procesador muy potente y su cámara de 12 mp capaz de hacer vídeo en 4K.

iPhone X iPhone

