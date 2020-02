El PP constituye un foro de trabajo permanente por la agricultura y la ganadería

Carmona se ha reunido con responsables 'populares' en esta material y ha apuntado a la necesidad de destacar el trabajo del sector primario "con medidas y partidas presupuestarias encima de la mesa", destacando que "el sector reivindica una causa absolutamente justa de precios y queda mucho por hacer".

Así, ha aludido a la necesidad de garantizar el relevo generacional", punto en el que ha subrayado "las ayudas pioneras puestas en marcha por parte de la Administración andaluza y que en 2019 alcanzaron los 100 millones de euros para garantizar el relevo de 1.350 solicitudes en Andalucía, una medida que en 2017 no existía".

"Durante años hemos visto cómo los problemas del campo ni siquiera estaban en la agenda política y, por eso, esta nueva Junta plantea la fusión entre las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, para que vayan de la mano a fin de darles una prioridad absoluta, estableciendo una alianza que contrasta con el mastodóntico Gobierno central, en el que esta materia ha quedado eclipsada", ha lamentado.

El 'popular' ha incidido en que deben fijar una hoja de ruta prioritaria para atajar "los problemas graves del sector, como la percepción de los fondos económicos con respecto a la PAC, asunto sobre el que el Gobierno andaluz es sensible".

Carmona ha recalcado que "por primera vez se ha adelantado hasta el 70 por ciento de esas ayudas a los agricultores para que puedan disponer de esos recursos y afrontar los problemas derivados de la sequía y los precios bajos". "Se ha realizado por primera vez un anticipo de hasta 825 millones de euros, que ha beneficiado a 220.000 agricultores andaluces", ha apostillado.

"Queremos que se respete el trabajo de los agricultores con medidas como la aprobada ayer, cuando el Gobierno andaluz puso en marcha ayudas por concurrencia competitiva por valor de 16,4 millones de euros para las explotaciones con limitaciones derivadas de su ubicación, como la uva pasa de la Axarquía, el olivar en pendiente o los cultivos con dificultades orográficas", ha explicado, apuntando que estas subvenciones, disponibles para su solicitud hasta el 30 de abril, beneficiarán a unos 10.000 agricultores andaluces, siendo Málaga la provincia más beneficiada por su propia orografía.

A juicio de Carmona, el equipo de gobierno actual "ha dado un impulso histórico a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en cuanto a aportación económica, de manera que, además de contar con el presupuesto más social de la historia, el Gobierno andaluz también ha otorgado un incremento del 19 por ciento en esta materia en tan sólo dos presupuestos".

"El camino se hace andando y a la agricultura se la respeta poniendo partidas presupuestarias encima de la mesa", ha insistido, exigiendo por ello al Ejecutivo central que "diga alto y claro si va a atender la petición del Gobierno andaluz y del PP de rebajar los módulos de IRPF hasta el 100 por cien para los productos del olivar y para la aceituna andaluza, y hasta el 50 por ciento para las frutas y hortalizas en la comunidad".

Según el 'popular', "existe un trabajo previo y unos informes elaborados por la Consejería que destacan la necesidad de esa rebaja para aliviar a los agricultores y ganaderos, por lo que pedimos que nos digan si lo van a aceptar".

Además, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez "un plan de choque que establezca medidas económicas y de apoyo al sector agrícola y ganadero para intentar solventar el problema de los precios bajos".

"Este foro nace con vocación de permanencia, con la intención de escuchar al sector y de ser sensible a su problemática, situándola en la agenda política y poniendo dinero encima de la mesa para que luego no podamos decir que no hicimos nada cuando el sector planteó un SOS claro", ha concluido.