Davó demana consens i fugir de les "velles disputes" en Podem, seguint el model d'Iglesias

"Els consensos es construeixen amb un procés on sorgeixen lideratges, no amb proclames ni entorn d'una persona", ha afirmat als periodistes en el ficus de Les Corts sobre la candidatura d'última hora que va llançar Lima, la seua companya en el grup d'Unides Podem-Esquerra Unida.

Pilar Lima es va postular per a liderar la formació 'morada' en l'assemblea ciutadana valenciana que se celebrarà el pròxim mes de maig, prometent treballar per un Podem "cohesionat" i defenent que "cadascú ha de buscar el seu lloc" a nivell orgànic, parlamentari i de govern.

Per contra, Davó ha assegurat que li "estranya aquesta proposta que s'allunya tant del model estatal" de Podem, on "Iglesias és més fort com a vicepresident del Govern i secretari general, una molt bona opció". Ha defès que "la política institucional està molt vinculada a la de partit", si bé ha coincidit que "cadascú ha de tindre el seu espai".

La síndica ha remarcat que l'anunci de Lima va ser una "sorpresa" per a ella i els seus companys, en assabentar-se "pels mitjans de comunicació", encara que ha destacat que porten huit mesos juntes en el grup parlamentari "treballant bé" i que creu que "ella entén que el consens és necessari". Açò sí, ha sostingut que "no canvia el fet que queda molt de temps fins a l'assemblea", recordant que primer va el procés estatal de Podem.

"Hem d'agafar força; aquests mesos ens han de servir per a construir els consensos, dialogar i deixar de costat els personalismes", ha reivindicat, recordant que sempre ha defès que en Podem han de "deixar arrere les disputes" que van tindre en el passat.

"DEIXAR ARRERE UNA ÈPOCA DE DISPUTES"

I ha emfatitzat: "Si realment ens creiem que hem de deixar arrere una època de disputes, Pilar Lima ja va formar part quan es va presentar a la secretaria general el 2017 i va perdre. No van ser bons moments a nivell intern, i ho hem d'admetre perquè va haver-hi moltes disputes".

De cara al futur, Davó ha posat l'accent que "és el moment de consensuar i treballar conjuntament", perquè creu que "els consensos es construeixen per mitjà d'un procés on sorgeixen lideratges, no amb proclames ni entorn d'una persona". Ha promès, per la seua banda, seguir "treballant per un projecte ampli des de les bases que enfortisca i estabilitze tant Podem com el Botànic".

Preguntada per si fa un pas al capdavant per a liderar aquest camí, ha puntualitzat que "això arribarà al final" i que tant ella com "altres persones" estan en la línia de "no tornar a les velles disputes". "Quan la postulació arriba molt ràpid, a vegades talla el procés natural de lideratge", ha lamentat.

Ha cridat així a "remar totes juntes" per a enfortir el partit incloent la gent de tots els territoris, perquè "al final dels processos ixen els lideratges, no al revés". "Les presses no són bones, hi ha temps suficient per a construir el consens. El consens no pot començar per una persona i que tot gire al seu voltant, comença per un procés", ha reiterat.