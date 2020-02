Puig diu que "per descomptat" que es pot reunir amb Bonig, "si s'ha demanat de veres"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicat que qualsevol líder de l'oposició es pot reunir amb ell i que, "per descomptat" que ho pot fer amb la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. "Sempre ha sigut així, si s'ha demanat de veres", ha subratllat.

Puig, preguntat per la petició realitzada per Bonig després de la trobada del president del Govern, Pedro Sánchez, i el del PP, Pablo Casado, s'ha mostrat obert a reunir-se amb Bonig, que té el seu telèfon i "tota la capacitat d'interlocució per a dirigir-se"a ell. En aquest sentit, ha indicat que sempre atendrà la seua cridada com la de qualsevol líder de l'oposició de qualsevol partit.

Sobre l'oferiment de Bonig per a possibles pactes en diferents matèries com a Educació, ha dit que "una cosa és la propaganda i una altra la comunicació" i en la comunicació ha afirmat que estarà disposat. Però, en la propaganda "que cadascú faça el que vullga però jo no participe en operacions propagandístiques. A mi em pareix bé el diàleg, sempre diàleg en positiu es traguen mes o menys resultats", ha dit.