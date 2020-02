Berklee sol·licita continuar a València almenys 25 anys més

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica la informació sobre la sol·licitud de la cessió d'ús de l'annexe sud de Les Arts per a desenvolupar un projecte acadèmic, artístic i cultural.

Segons el text oficial firmat pel director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA), Enrique Vidal, la Fundació Berklee College of Music (València campus) ha formulat una proposta amb la finalitat de desenvolupar un projecte acadèmic, artístic i cultural en l'Annex Sud del Palau de les Arts Reina Sofia, per a açò sol·licita la cessió d'ús, a títol onerós, del citat immoble per un termini mínim de 25 anys prorrogable.

Aquesta petició, explica, "comporta la constitució d'un dret de cessió d'ús del citat immoble amb vista a desenvolupar, principalment, un projecte pedagògic basat en l'excel·lència dirigit principalment a la impartició d'estudis superiors d'interpretació musical per a l'obtenció de titulacions amb ple reconeixement acadèmic (Campus València); tot açò amb l'objecte de potenciar la carrera professional dels alumnes de major talent, per a açò s'inclou com aspecte rellevant un ampli programa de beques, així com una inversió al seu càrrec per a l'adaptació de part de l'immoble".

D'igual forma, el projecte està enfocat a la celebració de concerts i a la difusió cultural en col·laboració "amb les mésimportants institucions culturals de la Comunitat Valenciana".

CACSA, per la seua banda, expressa la seua "voluntat de destinar l'Annex Sud del Palau de les Arts Reina Sofia a la difusió artística i cultural a través d'un projecte pedagògic vinculat a la música que aporte prestigi i un ampli reconeixement, buscant amb açò que el conjunt de la Ciutat de les Arts i les Ciències continue sent un referent no solament turístic, sinó també acadèmic i cultural de primer ordre".

"I sobre aquest tema la proposta que ha presentat la prestigiosa Fundació Berklee College of Music encaixa en el plantejament exposat, mentre que aglutina una indubtable garantia de qualitat i prestigi, a més d'una rellevant projecció internacional", afig.

VINT DIES PER A PRESENTAR ALTRES PROPOSTES

Detalla que, amb la finalitat de complir amb els tràmits preceptius respecte a la constitució del dret de cessió, s'atorga un termini de 20 dies perquè qualsevol entitat sense ànim de lucre, lesfinalitats del qual estiguen declarats d'interés general i l'objecte social del qual incloga el desenvolupament d'activitats acadèmiques de formació superior lligades a l'educació musical, manifeste expressament la seua voluntat d'accedir en concurrència competitiva al citat dret amb la vocació principal de desenvolupar un projecte pedagògic i cultural.

En aquest sentit, precisen que només es tindran en compte oferiments d'entitats l'objecte social de les quals incloga preferentment el desenvolupament d'activitats acadèmiques de formació superior lligades a l'educació musical, amb explícita vocació internacional, i amb clara disposició a assumir els compromisos econòmics que, si escau, siguen oferits en l'apartat economicfinancer de la proposta que es presente.

A aquest efecte "ha de quedar clar, d'una banda, que la inversió en l'immoble i en els continguts serà exclusivament a càrrec de l'entitat cessionària, i per un altre, que en una hipotètica futura licitació tant el projecte acadèmic com el prestigi de la institució es ponderaran com a aspectes essencials a tindre en compte en la valoració de les propostes".

Sobre la qüestió, fonts oficials de Berklee València -l'únic campus internacional que Berklee té fora de Boston (EUA)- han asseverat que sempre han manifestat la seua "voluntat de quedar-se". "I eixa mateixa voluntat l'hem percebuda per part de les institucions públiques i privades, entitats culturals i societat valenciana en general".

"A tots ells els estem molt agraïts pel seu acolliment des que arribàrem", manifesten les mateixes fonts consultades per Europa Press.