Cantó: "La llengua no pot ser una barrera per a tindre els millors professionals en l'administració pública"

Així ho ha indicat en un comunicat després de reunir-se aquest dilluns amb CSIF i USO per a conéixer les seues preocupacions respecte a la Llei de Funció Pública. Cantó ha mostrat la seua "preocupació" per que es "generen desigualtats entre ciutadans i impediments per a la promoció professional" i ha subratllat que Cs "s'oposarà amb fermesa a aquest requisit".

D'altra banda, Cantó ha advocat per "lluitar per a disminuir la precarietat laboral dels funcionaris" i s'ha compromès amb "la defensa del mèrit, la capacitat i la igualtat en l'aposta per una Administració més àgil, més eficaç i més eficient".