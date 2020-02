La DGT desmiente que la clasificación de etiquetas medioambientales vaya a cambiar: "Es una noticia falsa"

La Dirección General de Tráfico ha desmentido que vaya a cambiar la clasificación de vehículos por etiquetas medioambientales. En un comunicado, ha señalado que varias informaciones en ese sentido son falsas y que el actual sistema se mantendrá de momento sin cambios.

"No se está estudiando ninguna modificación al respecto, la clasificación del parque de vehículos con criterios medioambientales es estable, por tanto no se va a cambiar, tal y como aparece publicado en algunos medios", señala el comunicado. "Es una noticia falsa, no contrastada y lamenta que algún ciudadano se haya podido ver perjudicado en su buena fe por esta falsa noticia".

Varios medios han publicado este martes que la dirección estaba proyectando cambiar algunos aspectos del actual sistema. En concreto, cambiar la clasificación para que ciertos tipos de híbridos enchufables y semi híbridos pasaran a tener la pegatina de ECO en vez de Cero.

La DGT también ha publicado el desmentido en sus redes sociales, en el que califica las informaciones de bulos y fake news.

#DGTComunica📢que, en contra de lo que dicen algunas noticias falsas sin contrastar, NO HAY NINGÚN CAMBIO previsto ni se está estudiando ninguna modificación en los #DistintivosAmbientales, que mantendrán su actual clasificación. #StopBulos#FakeNewspic.twitter.com/PSooUVjgZO — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 18, 2020

Clasificación medioambiental

Actualmente, la clasificación divide a los coches en cinco clases, en función de las cuales algunos grandes ayuntamientos les dan ciertos privilegios a los menos contaminantes, como acceso en episodios de circulación restringida o derecho a aparcar:

Cero emisiones: Eléctricos de batería, eléctricos de autonomía extendida, híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 kilómetros y vehículos de pila de combustible.

Eco: Híbridos enchufables con autonomía de menos de 40 kilómetros, híbridos no enchufables y vehículos propulsados por gas natural (Gas Natural Comprimido o Gas Natural Licuado) o por gas licuado del petróleo.

C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014. También vehículos de más de ocho plazas y transporte de mercancías, tanto de gasolina como diésel, matriculados a partir de 2014.

B: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y diésel a partir de enero de 2006. También vehículos de más de ocho plazas y de transporte de mercancías tanto gasolina como diésel matriculados a partir de 2005.

Sin etiqueta: Los de gasolina anteriores al año 2000 y diésel anteriores al 2006.