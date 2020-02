Consuelo Ciscar s'asseurà en el banc dels acusats pel presumpte frau en les obres de Rueda per a l'IVAM

El Jutjat d'Instrucció número 21 de València ha dictat una interlocutòria d'obertura de juí oral contra Ciscar; el fill i hereu de l'artista José Luis Rueda; i l'ex-director econòmic administratiu del museu, Juan Carlos Lledó, en veure indicis de criminalitat.

Aquesta resolució es produeix dies després que l'Audiència haja confirmat el processament contra els tres acusats i s'emmarca en la peça separada número 2 de les suposades irregularitats en la gestió del museu públic que van ser denunciades el 2015 per la Fiscalia Anticorrupció.

El suposat frau va ser perpetrat per la cúpula directiva de l'IVAM -dirigit aleshores per Ciscar, dona de l'exconseller de Solidaritat amb el PP, Rafael Blasco, condemnat pel cas Cooperació- mitjançant la compra, amb càrrec als fons públics, de 58 reproduccions d'obres de Gerardo Rueda.

Eixes creacions van ser adquirides, juntament amb altres 40 del mateix escultor, mort l'any 1996, a preu d'obres d'art originals "contravenint amb açò el subscrit en els contractes i enriquint amb açò il·lícitament" José Luis Rueda en la quantia de 2.944.325 euros, segons s'exposava en la interlocutòria inicial de la jutgessa. Un import que ha de sumar-se als 512.524 euros que va pagar l'IVAM a una fundació privada per a fondre 44 de les obres.

A més, algunes d'eixes peces van ser promocionades "de forma indeguda" amb exposicions organitzades i sufragades pel propi IVAM, i que van comptar amb la intervenció directa del fill de Gerardo Rueda, per a "encobrir i estendre l'engany", amb un desemborsament afegit de quasi 720.000 euros, precisava en la interlocutòria.

En la nova resolució, la jutgessa declara com a òrgan competent per a coneixement i sentència de la causa a l'Audiència de València; dona un termini de 10 dies a les defenses per a fer els seus escrits; i acorda el manteniment de les mesures cautelars adoptades contra els acusats de prestar fiança per la quantitat total de 4.176.863 euros per a assegurar les responsabilitats pecuniàries que pogueren declarar-se procedents.

La Fiscalia demana per a Ciscar la pena de sis anys de presó, el pagament d'una multa de 144.000 euros, i que responga juntament amb la resta d'acusats una responsabilitat civil de 3.456.876 euros; així mateix, demana per a Juan Carlos Lledó una pena de cinc anys i tres mesos de presó, i el pagament d'una multa de 63.000 euros; mentre que reclama cinc anys de presó per al fill del creador.

Per la seua banda, l'Advocacia de la Generalitat se suma a les peticions que realitza el ministeri públic, mentre que Acció Cívica contra la Corrupció, que exerceix d'acusació popular, reclama penes més altes: 12 anys de presó per a Ciscar, Lledó i Rueda.