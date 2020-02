León (CCOO PV) avisa el Govern valencià: "No estem satisfets amb el diàleg social que està impulsant"

A data de hui, quasi un any des de les últimes eleccions, "solament" s'han constituït dos taules per al diàleg social, la de recuperació social i la d'emergència climàtica, "les altres ni tan sols s'han convocat", ha postil·lat.

Així ho ha manifestat León en declaracions als mitjans, a l'inici del Consell Confederal de CCOO PV, el seu màxim òrgan entre congressos, on ha presentat el seu informe de conjuntura socioeconòmica i un balanç d'afiliació i d'eleccions sindicals. També se sotmetran a votació els Pressupostos per al 2020, la substitució de quatre nous membres de la Comissió Executiva Confederal i una resolució amb la postura del sindicat davant l'ampliació del Port de València.

En les seues declaracions, Arturo León ha retret al Consell que encara no s'haja abordat la negociació del desenvolupament de la Llei de Foment de la Responsabilitat Social Corporativa, així com de "clàusules laborals", a les quals ja es van comprometre els partits del Botànic en l'anterior legislatura. "Volem reclamar que es faça ja i que es faça en el marc del diàleg social", ha subratllat.

Com a aspecte "positiu" ha valorat que malgrat no constituir la taula d'economia, sí s'ha aconseguit un acord per a la constitució de l''Observatori del Treball Decent', un instrument que permetrà monitoritzar la situació de l'ocupació indecent a la Comunitat Valenciana i fer propostes per a combatre-ho, ha destacat.

També ha ressaltat que en el balanç de la negociació col·lectiva del 2019 s'han negociat convenis que afecten més de 700.000 persones i sumades a les del 2018, "donen una cobertura de protecció a prop de 1.300.000 treballadors" a la Comunitat Valenciana, el 87%. És a dir, "el 87% dels treballadors tenen convenis col·lectius que els emparen basat en la negociació col·lectiva", ha insistit.

Precisament, CCOO PV centrarà el seu treball en els pròxims mesos en la "negociació col·lectiva", un aspecte que considera "clau" en tres vies. Primer, per a millorar l'estratègia valenciana i dotació de l'Administració davant de les "importants xifres" de sinistralitat laboral.

També per a aconseguir la igualtat de drets entre homes i dones; i per a "obrir el debat sobre la possibilitat de modificar la jornada laboral, de manera que es permeta la conciliació de la vida laboral i familiar, sense pèrdua retributiva i a més amb creació d'ocupació".

Pel que fa a la conjuntura socioeconòmica valenciana, el secretari general de CCOO PV exposa en el seu informe que es "constata la ralentització de la situació econòmica de manera similar a la qual hi ha en l'Estat i en la Unió Europea" i un "problema" en relació amb el comerç, l'eixida del Regne Unit de la UE, així com una situació de desigualtat i baixos salaris.